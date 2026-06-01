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천안 코리아풋볼파크 박물관 ‘2028년 준공’…건축설계 공모

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-06-01 16:34
입력 2026-06-01 16:34
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세줄 요약
  • 천안시, 축구역사박물관 설계공모 추진
  • 306억원 투입, 2028년 준공 목표
  • 전시·체험·수장 기능 갖춘 거점 조성
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코리아 풋볼 파크 전경. 서울신문DB
코리아 풋볼 파크 전경. 서울신문DB


충남 천안시는 코리아풋볼파크 내 축구역사박물관 건립 사업의 건축설계 공모를 추진한다고 1일 밝혔다.

축구역사박물관은 306억원을 투입해 입장면 코리아풋볼파크 내 지상 2층, 지하 1층, 연면적 약 3861㎡ 규모로 지어질 예정이다. 2028년 준공이 목표다.

이곳에는 수장고를 비롯해 상설전시실, 기획전시실, 어린이체험전시실 등이 들어선다.

건축설계는 조달청 제안 공모로 진행되며, 참여를 희망할 경우 조달청 나라장터에 접수하면 된다.

시 관계자는 “축구역사박물관은 단순한 전시 시설을 넘어 대한민국 축구의 역사적 자산을 수집하고 보존·연구해 대중과 공유하는 축구 문화산업의 핵심 거점이 될 것”이라고 말했다.

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코리아 풋볼 파크 전경. 서울신문DB
코리아 풋볼 파크 전경. 서울신문DB


코리아풋볼파크는 천안시 서북구 입장면 가신리 일원 44만 9341㎡ 부지에 도비와 국비, 천안시비, 대한축구협회 예산 등 4023억원이 투입됐다.

주요 시설은 △축구장 11면(천연잔디 6·인조잔디 5면) △선수 숙소 82개실 △국제대회 개최가 가능한 3200석 규모 소형 스타디움 △국제 규격 실내축구장 1면 △전문 재활 및 체력 훈련 시설인 퍼포먼스센터 등이 있다.



시는 지난해 12월 코리아풋볼파크 생활체육시설에 이어 지난달 실내체육관을 준공했다. 마지막 시설로 축구역사박물관 건립을 남겨두고 있다.

천안 이종익 기자
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