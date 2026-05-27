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[포토] ‘캡틴의 여유’ 손흥민, 밝은 미소로 훈련 소화

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수정 2026-05-27 10:52
입력 2026-05-27 10:52
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대한민국 축구 국가대표팀의 손흥민과 조규성을 비롯한 선수들이 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼의 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 본격적인 현지 적응 훈련에 돌입했다.



결전을 앞두고 소집된 선수단은 쾌조의 컨디션 속에 밝은 표정으로 호흡을 맞추며, 전술 완성도를 높이기 위한 구슬땀을 흘렸다.

온라인뉴스부
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