스포츠 축구 [포토] ‘캡틴의 여유’ 손흥민, 밝은 미소로 훈련 소화 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/soccer/2026/05/27/20260527500074 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-27 10:52 입력 2026-05-27 10:52 1/ 11 이미지 확대 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민과 조규성 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민과 황희찬 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민이 물 마시는 선수들을 바라보고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민과 조규성 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민과 황희찬 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민과 조규성 등 선수들이 훈련장으로 이동하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민과 황희찬 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민과 황희찬, 조규성 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 대한민국 축구 국가대표팀의 손흥민과 조규성을 비롯한 선수들이 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼의 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 본격적인 현지 적응 훈련에 돌입했다. 결전을 앞두고 소집된 선수단은 쾌조의 컨디션 속에 밝은 표정으로 호흡을 맞추며, 전술 완성도를 높이기 위한 구슬땀을 흘렸다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 한국 축구 대표팀이 미국에서 진행하는 활동은? 현지 적응 훈련 친선경기