박항서 감독, 태국 프로축구 2부 사령탑…3년 반 만에 그라운드로

세줄 요약 박항서, 태국 2부 깐짜나부리 파워 FC 부임

베트남 대표팀 떠난 뒤 3년 6개월 만의 복귀

월드컵 지원단 일정 뒤 7월 이후 합류 예정

이미지 확대 박항서 감독. 연합뉴스

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박항서(68) 전 베트남 축구 대표팀 감독이 태국 프로축구 2부 사령탑으로 현장에 복귀한다. 2023년 1월 베트남 국가대표팀과 작별한 지 3년 6개월 만이다.박 감독의 매니지먼트사인 디제이매니지먼트는 25일 “베트남 축구의 신화를 쓴 박항서 감독이 태국 무대에서 위대한 도전을 시작한다”면서 “태국 2부 리그 깐짜나부리 파워 FC와 2년 계약을 맺고 감독으로 부임할 예정”이라고 밝혔다.박 감독은 현재 대한축구협회의 ‘2026 월드컵 지원단’ 단장을 맡고 있다. 이에 따라 북중미 월드컵에서 대표팀 일정이 끝나는 7월 이후에 깐짜나부리 파워 FC에 합류할 예정이다. 수석 코치는 이정수 코치로 결정됐다.그는 2017년 10월부터 2023년 1월까지 베트남 축구 대표팀을 이끌었다. 이 기간 아세안축구연맹(AFF) 챔피언십 우승, 아시아축구연맹(AFC) U-23 챔피언십 준우승(이상 2018년), 2018 아시안게임 남자축구 4강 진출, 2019 아시안컵 8강 진출, 동남아시아(SEA) 게임 2회 연속 금메달, 베트남 역대 최초 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 아시아 지역 최종예선 진출 등 성과를 내며 ‘베트남 축구 영웅’으로 불렸다. 베트남 대표팀과 작별하면서 한국과 베트남에서 더는 감독직을 맡지 않고 후배들에게 양보하겠다고 밝혔다.이후 지난해 5월 북중미 월드컵에 대비해 마련된 ‘2026 월드컵 지원단’ 단장을 맡았고, 오는 29일 미국 솔트레이크시티로 출국해 홍명보호 지원에 나설 예정이다.박 감독이 맡은 깐짜나부리 파워 FC는 지난 시즌 태국 1부 리그에서 최하위에 그친 팀이다. 2026~27시즌부터 2부 리그에서 뛰고 있다. 박 감독은 디제이매니지먼트를 통해 “깐짜나부리 파워 FC가 제시한 장기적인 비전과 축구에 대한 진정성이 도전 정신을 깨웠다. 한국 축구를 대표한다는 책임감으로 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김기중 기자