북한 내고향, 도쿄 꺾고 아시아 여자클럽축구 정상…MVP 김경영

세줄 요약 북한 내고향, 도쿄 베르디 꺾고 아시아 정상

김경영 결승골·MVP, 우승 주역으로 활약

북한 팀 첫 우승, FIFA 여자 챔피언스컵 진출

이미지 확대 [수정본] 북한 내고향여자축구단, AWCL 우승 (수원=뉴스1) 박지혜 기자 = 23일 오후 경기 수원시 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승에서 우승한 북한 내고향여자축구단 선수들이 우승 트로피를 들어올리고 있다. 2026.5.23/뉴스1

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아시아 여자 클럽축구의 최강을 가리는 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 북한 내고향여자축구단이 도쿄 베르디 벨레자(일본)를 누르고 정상에 올랐다.내고향은 23일 수원종합운동장에서 열린 2025~26 AFC AWCL 결승전에서 전반 44분 터진 김경영의 결승골을 앞세워 도쿄 베르디에 1-0으로 승리했다. 내고향은 이로써 전신인 AFC 여자 클럽 챔피언십을 포함해 이 대회에서 북한 팀으로는 처음으로 정상에 올랐다. AWCL은 아시아 여자 클럽축구의 최강을 가리는 대륙 최고 권위 대회로 지난 시즌 공식 출범했다.우승 상금 100만 달러(약 15억원)를 받게 된 내고향은 국제축구연맹(FIFA) 여자 챔피언스컵에 아시아 대표로 참가하게 됐다. FIFA 여자 챔피언스컵은 연맹별 클럽대회에서 우승한 6개 팀이 나와 세계 최고 클럽팀을 가리는 대회다.지난 20일 수원 FC위민과의 준결승을 비롯해 결승전에서도 결승골을 기록하며 팀의 우승에 기여한 김경영은 대회 최우수선수(MVP)에도 선정됐다.지난 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만에 북한 축구 선수가 한국을 방문한 것은 이번이 처음으로 대표팀이 아닌 여자 축구 클럽팀이 방한한 것도 내고향이 처음이라 관심을 모았다.특히 내고향은 지난해 11월 미얀마에서 열린 이번 대회 조별리그 C조 첫 경기에서 도쿄 베르디와 맞붙어 0-4로 완패했는데 이번 대회 결승에서 이를 깨끗하게 설욕하며 우승하는 기쁨도 맛봤다.한편 창단 14년 만에 팀을 아시아정상으로 이끈 리유일 감독은 기자회견에서 “내고향은 역사가 대단히 짧은 팀인데 오늘 우리가 아시아 일등팀으로서 세계로 진출하는 역사적인 순간을 맞이했다”면서 “감정, 격정, 이런 거는 이루 말할 수 없다”고 감격스러워했다.그는 한 기자가 “‘북측’ 여자축구가 과거부터 수준이 높다”라면서 질문을 시작하자 통역관을 향해 ‘북측’이라는 호칭과 관련해 불편한 심기를 드러내더니 “국호를 바르게 해달라. 저 사람 질문은 받지 않겠다”라며 곧바로 일어나 기자회견장을 떠나버렸다.이제훈 전문기자