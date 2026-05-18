[포토] 축구 국가대표팀, 미국으로 출국

1 / 4 이미지 확대 미국으로 출국하는 축구 국가대표팀 2026 북중미 월드컵에 출전하는 축구 국가대표팀 홍명보 감독과 선수들이 18일 인천국제공항 제2여객터미널에서 사전 훈련 캠프가 열리는 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국하고 있다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 미국으로 출국하는 축구 국가대표팀 2026 북중미 월드컵에 출전하는 축구 국가대표팀 선수들이 18일 인천국제공항 제2여객터미널에서 사전 훈련 캠프가 열리는 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국하고 있다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 북중미 월드컵 선전 다짐하는 축구 국가대표팀 2026 북중미 월드컵에 출전하는 축구 국가대표팀 홍명보 감독과 선수들이 18일 사전 훈련 캠프가 열리는 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국하기 전 인천국제공항 제2여객터미널에서 기념 촬영하고 있다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 북중미 월드컵 선전 다짐하는 축구 국가대표팀2026 북중미 월드컵에 출전하는 축구 국가대표팀 홍명보 감독과 선수들이 18일 사전 훈련 캠프가 열리는 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국하기 전 인천국제공항 제2여객터미널에서 기념 촬영하고 있다. 2026.5.18 연합뉴스

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2026 북중미 월드컵에 출전하는 축구 국가대표팀 홍명보 감독과 선수들이 18일 인천국제공항 제2여객터미널에서 사전 훈련 캠프가 열리는 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국하고 있다.온라인뉴스부