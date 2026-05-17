스포츠 축구 [포토] 내고향축구단 입국 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/soccer/2026/05/17/20260517800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-17 16:20 입력 2026-05-17 16:20 1/ 10 이미지 확대 입국하는 내고향축구단2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 공동취재 이미지 확대 입국하는 내고향축구단2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 공동취재 이미지 확대 내고향여자축구단 방남2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 공동취재 이미지 확대 AWCL 4강전 위해 방남한 내고향여자축구단2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 공동취재 이미지 확대 내고향여자축구단 방남2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 공동취재 이미지 확대 인천공항으로 입국한 내고향여자축구단2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국한 뒤 버스 탑승을 위해 이동하고 있다. 2026.5.17 공동취재 이미지 확대 인천공항 도착해 이동하는 내고향여자축구단2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국한 뒤 버스 탑승을 위해 이동하고 있다. 2026.5.17 공동취재 이미지 확대 버스 탑승 위해 이동하는 내고향여자축구단2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국한 뒤 버스 탑승을 위해 이동하고 있다. 2026.5.17 공동취재 이미지 확대 버스 탑승 위해 이동하는 내고향여자축구단2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국한 뒤 버스 탑승을 위해 이동하고 있다. 2026.5.17 공동취재 이미지 확대 입국하는 내고향축구단 리유일 감독2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단 리유일 감독이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 내고향여자축구단이 수원FC 위민을 만나는 경기는? 4강전 8강전