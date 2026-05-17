[포토] 내고향축구단 입국

1 / 10 이미지 확대 입국하는 내고향축구단 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 공동취재

이미지 확대 입국하는 내고향축구단 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 공동취재

이미지 확대 내고향여자축구단 방남 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 공동취재

이미지 확대 AWCL 4강전 위해 방남한 내고향여자축구단 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 공동취재

이미지 확대 내고향여자축구단 방남 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 공동취재

이미지 확대 인천공항으로 입국한 내고향여자축구단 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국한 뒤 버스 탑승을 위해 이동하고 있다. 2026.5.17 공동취재

이미지 확대 인천공항 도착해 이동하는 내고향여자축구단 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국한 뒤 버스 탑승을 위해 이동하고 있다. 2026.5.17 공동취재

이미지 확대 버스 탑승 위해 이동하는 내고향여자축구단 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국한 뒤 버스 탑승을 위해 이동하고 있다. 2026.5.17 공동취재

이미지 확대 버스 탑승 위해 이동하는 내고향여자축구단 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그() 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국한 뒤 버스 탑승을 위해 이동하고 있다. 2026.5.17 공동취재

이미지 확대 입국하는 내고향축구단 리유일 감독2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단 리유일 감독이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.5.17 연합뉴스

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2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전에서 수원FC 위민을 상대하는 내고향여자축구단이 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 입국하고 있다.온라인뉴스부