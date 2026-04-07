한국 축구 랜드마크 ‘KFA 코리아풋볼파크’ 개관…11개 축구장 등 갖춰

이미지 확대 김태흠 지사와 정몽규 KFA 회장, 김석필 천안시장 권한대행 등이 참석한 가운데 코리아 풋볼 파크 개관식이 열리고 있다. 천안시 제공

이미지 확대 천안 코리아풋볼파크-실내훈련장 전경. 서울신문DB

이미지 확대 코리아 풋볼 파크 전경. 천안시 제공

이미지 확대 천안 코리아 풋볼 파크 전경. 시 제공

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충남 천안에 11면의 축구장 등이 조성된 대한민국 축구의 새로운 랜드마크 ‘코리아 풋볼 파크’가 7일 개관했다.도에 따르면 대한축구협회(KFA)는 이날 김태흠 지사와 정몽규 KFA 회장, 김석필 천안시장 권한대행 등 400여명이 참석한 가운데 코리아 풋볼 파크 개관식을 개최했다.코리아 풋볼 파크는 국가대표 훈련 시설이라는 인식을 넘어 모든 생활체육인이 이용하고 참여할 수 있는 복합문화체육공간이라는 방향성을 담고 있다.천안시 서북구 입장면 가신리 일원 44만 9341㎡의 부지에 도비와 국비, 천안시비, 대한축구협회 예산 등 4023억원을 투입됐다.주요 시설은 △축구장 11면(천연잔디 6·인조잔디 5면) △선수 숙소 82개실 △국제대회 개최가 가능한 3200석 규모 소형 스타디움 △국제 규격 실내축구장 1면 △전문 재활 및 체력 훈련 시설인 퍼포먼스센터 등이 있다.축구장과 함께 풋살장·족구장·테니스장·그라운드골프장·웰빙트래킹코스 등을 갖춘 생활체육시설은 2024년 7월 문을 열고 도민들이 이용 중이다.수영장·다목적체육관·헬스장 등이 있는 실내체육관은 오는 7월 개장을 앞두고 있다.경부고속도로와 직접 연결되는 입장거봉(가칭) 하이패스 나들목(IC)은 연내 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.이날 개관을 기념해 18세 이하(U-18) 챔피언스컵 결승전도 열렸다.김태흠 지사는 “지역과 대한축구협회가 원팀으로 긴밀히 협력해 충남 천안을 ‘한국 축구의 새로운 메카’로 만들게 됐다”며 “코리아 풋볼 파크를 통해 각종 대회가 열리고, 선수와 팬들이 천안을 찾으며 숙박·외식·관광까지 이어질 수 있도록 해 지역 발전의 동력을 만들어 내겠다”고 강조했다.김석필 천안시장 권한대행은 “코리아풋볼파크 개관으로 천안은 명실상부한 대한민국 축구의 메카로 거듭나게 됐다”며 “축구 행정과 스포츠 문화가 결합한 복합 플랫폼으로 육성하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자