김태흠, 올해 목표는 충남아산FC ‘1부 승격’

김태흠 충남도지사가 2일 충남아산FC 홈 개막전을 찾아 1부 리그 승격을 기원하고 선수단을 격려했다.
충남도와 아산시에 따르면 이날 이순신아산종합운동장에서 ‘하나은행 K리그2 2026’ 파주 프런티어FC와의 홈 개막전이 열렸다.
충남아산FC 명예구단주인 김 지사는 이날 시축을 통해 1부 리그 승격을 위한 승리를 기원하고, 관중들과 함께 뜨거운 응원을 보냈다.
그는 “충남아산FC는 2024년 준우승한 명문 구단으로서 강한 저력을 가진 팀”이라면서 “올해는 최대 4개 팀이 K리그로 올라갈 수 있는 만큼 이번 기회에 1부 리그로 진출해야 한다”고 강조했다.
이어 “도 차원에서도 지난해보다 훨씬 강화된 지원으로 1부 리그 승격을 끝까지 밀어붙일 것”이라며 “도민 여러분께서도 충남아산FC를 힘차게 응원해 주시길 바란다”고 말했다.
