[포토] 4년 만에 한국팬 만나는 FIFA 월드컵 트로피

1 / 5 이미지 확대 FIFA 전설적 인물인 전 브라질 축구 국가대표 선수 지우베르투 시우바가 16일 서울 김포 비즈니스 항공센터에서 열린 ‘FIFA 월드컵™ 트로피 투어 by 코카-콜라’ 행사에 방한해 FIFA 월드컵 오리지널 트로피를 들어 올리며 트로피에 입 맞추고 있다. 2026.1.16

공동취재

이미지 확대 FIFA 전설적 인물인 전 브라질 축구 국가대표 선수 지우베르투 시우바가 16일 서울 김포 비즈니스 항공센터에서 열린 ‘FIFA 월드컵™ 트로피 투어 by 코카-콜라’ 행사에 방한해 FIFA 월드컵 오리지널 트로피를 들어 올리며 포즈를 취하고 있다. 2026.1.16

연합뉴스

이미지 확대 FIFA 전설적 인물인 전 브라질 축구 국가대표 선수 지우베르투 시우바가 16일 서울 김포 비즈니스 항공센터에서 열린 ‘FIFA 월드컵™ 트로피 투어 by 코카-콜라’ 행사에 방한해 FIFA 월드컵 오리지널 트로피를 들어 올리며 포즈를 취하고 있다. 2026.1.16

연합뉴스

이미지 확대 FIFA 전설적 인물인 전 브라질 축구 국가대표 선수 지우베르투 시우바가 ‘FIFA 월드컵™ 트로피 투어 by 코카-콜라’ 일정으로 방한해 차범근 전 감독, 이영표 해설위원 등과 FIFA 월드컵 오리지널 트로피 앞에서 기념 촬영을 하며 파이팅하고 있다.

왼쪽부터 차두리 감독, 차범근 전 감독, 지우베르투 시우바 전 브라질 축구 국가대표 선수, 이영표 해설위원. 2026.1.16

연합뉴스

이미지 확대 FIFA 전설적 인물인 전 브라질 축구 국가대표 선수 지우베르투 시우바가 ‘FIFA 월드컵™ 트로피 투어 by 코카-콜라’ 일정으로 방한해 차범근 전 감독, 이영표 해설위원 등과 FIFA 월드컵 오리지널 트로피를 공개한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

왼쪽부터 차두리 감독, 지우베르투 시우바 선수, 차범근 전 감독, 이영표 해설위원. 2026.1.16

공동취재

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국제축구연맹(FIFA) 월드컵 트로피가 4년 만에 다시 한국 팬들 앞에 모습을 드러냈다.2026 북중미 월드컵을 앞두고 전 세계를 순회 중인 FIFA 월드컵 트로피가 16일 전세기를 타고 한국에 도착해 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 미디어 간담회를 통해 공개됐다.이번에 한국을 찾은 FIFA 월드컵 트로피는 오는 6월부터 캐나다, 멕시코, 미국이 공동 개최하는 2026 월드컵의 우승국에 수여할 공식 트로피다.FIFA 월드컵의 공식 후원사인 코카-콜라에 따르면 월드컵 트로피는 지난 3일 사우디아라비아를 시작으로 150여 일간 한국을 포함한 전 세계 30개 FIFA 회원국, 75개 지역을 순회할 예정이다.FIFA 월드컵 트로피 투어는 독일 월드컵이 열린 2006년 시작해 올해가 6번째다.한국을 찾은 것은 2006년, 2010년, 2014년, 2022년에 이어 이번이 다섯 번째다.이날 미디어 행사에는 트로피를 들고 방한한 전 브라질 축구 국가대표 지우베르투 시우바를 비롯해 한국축구 레전드인 차범근 전 국가대표팀 감독, 이영표 축구 해설위원, 차두리 프로축구 K리그2 화성FC 감독, 구자철 레드앤골드풋볼 아시아 스포츠 디렉터가 함께해 올해 월드컵에 출전하는 한국 대표팀의 선전을 기원하며 응원 메시지를 전했다.한국 코카-콜라 이준엽 대표이사와 대한축구협회 김승희 전무도 참석했다.FIFA 글로벌 홍보대사인 시우바는 선수 시절 수비형 미드필더로 활약하면서 브라질 국가대표로 93경기(3골)를 뛴 스타였다.‘보이지 않는 벽’으로 불린 그는 세 번의 월드컵(2002, 2006, 2010년)에 출전했다. 특히 처음 출전한 2002년 한일 월드컵에서 브라질의 우승에 기여해 한국과도 인연이 있다.잉글랜드 프리미어리그 아스널에서 2002-2003시즌부터 6시즌을 뛰면서 2003-2004시즌 프리미어리그 무패 우승을 비롯해 잉글랜드축구협회(FA)컵 2회 커뮤니티 실드 2회 우승도 경험했다.FIFA 월드컵 트로피는 대회 우승국에 수여되지만, 공식 소유권은 FIFA에 있다.트로피는 순금으로 만들어졌으며, 무게는 6.175㎏으로 1974년에 디자인됐다. 두 명의 선수가 지구를 높이 들고 있는 모습을 형상화했다.현재의 FIFA 월드컵 트로피는 1974년 서독 대회부터 우승국에 수여되고 있다.오리지널 트로피는 FIFA 월드컵 우승 경험이 있는 선수와 국가수반 등 매우 제한된 사람만 만지거나 들 수 있다.FIFA 월드컵 우승국은 일정 기간만 오리지널 트로피를 소유할 수 있으며 FIFA가 회수한 뒤에는 해당 대회 개최년도, 개최국, 역대 우승국이 새겨진 ‘FIFA 월드컵 위너스 트로피’를 영구 소장하게 된다.한편, 코카-콜라는 17일 오전 10시 30분부터 오후 8시까지 CGV용산아이파크몰에서 FIFA 월드컵 트로피를 직접 관람할 수 있는 소비자 체험 행사를 진행한다.온라인뉴스부