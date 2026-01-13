[오피셜] K리그1 2026 시즌, 2월 28일 ‘경인 더비’로 킥오프

이미지 확대 갈레고 ‘한 골 더?’ 8일 오후 수원 장안구 수원종합운동장에서 열린 K리그1 수원FC와 K리그2 부천FC의 승강 플레이오프(PO) 2차전 경기 후반전, 부천 갈레고가 슛을 하고 있다. 2025.12.08. 뉴시스

이미지 확대 프로축구 K리그1 2026시즌 개막 일정. 한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1이 2월 28일 서울과 인천의 ‘경인 더비’를 시작으로 33라운드 정규시즌 대장정에 들어갔다.한국프로축구연맹은 13일 K리그1 2026시즌 일정을 확정·발표했다. 올 시즌은 디펜딩 챔피언 전북을 비롯해 승격팀 인천과 부천 등 총 12개 팀이 참가하며, 정규라운드는 팀당 33경기씩 총 198경기가 치러진다.시즌 첫 경기는 다음 달 28일 오후 2시 인천축구전용경기장에서 열리는 인천과 서울의 경기다. 인천은 강등 1년 만에 K리그2 우승을 차지하며 1부 무대로 돌아왔고, ‘캡틴’ 제시 린가드가 떠난 서울은 후이즈와 구성윤 등 알짜 영입을 앞세워 우승권 도약에 도전한다.같은 시간 울산문수경기장에서는 울산과 강원의 경기가 열린다. 울산은 팀 레전드 출신의 신임 사령탑 김현석 감독과 함께 명가 재건에 나선다. 강원은 정경호 감독의 지휘 아래 지난 시즌 돌풍을 재현하겠다는 각오다.같은 날 오후 4시 30분 김천종합운동장에서는 김천과 포항이 격돌한다. 두 시즌 연속 3위에 오르며 저력을 입증한 김천은 신임 주승진 감독과 함께 새로운 도전에 나서며, 네 시즌 연속 파이널A 진출에 성공한 포항은 박태하 감독의 안정적인 지휘 아래 더 높은 순위를 노린다.다만 이번에 발표한 2026시즌 K리그1 일정은 2025~26 AFC 챔피언스리그(ACLE, ACL2) 참가팀 일정에 따라 조정 및 순연될 수 있다.아울러 K리그1 정규라운드 33라운드를 마친 후에는 파이널라운드에 돌입하게 된다. 파이널라운드는 34라운드부터 최종 38라운드까지 팀별로 5경기씩 치르게 되며, 해당 경기 일정은 정규라운드를 모두 치른 후에 공개된다.박성국 기자