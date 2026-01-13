메뉴
[오피셜] K리그1 2026 시즌, 2월 28일 ‘경인 더비’로 킥오프

박성국 기자
박성국 기자
수정 2026-01-13 15:32
입력 2026-01-13 15:32
프로축구 K리그1이 2월 28일 서울과 인천의 ‘경인 더비’를 시작으로 33라운드 정규시즌 대장정에 들어갔다.

이미지 확대
갈레고 ‘한 골 더?’
갈레고 ‘한 골 더?’ 8일 오후 수원 장안구 수원종합운동장에서 열린 K리그1 수원FC와 K리그2 부천FC의 승강 플레이오프(PO) 2차전 경기 후반전, 부천 갈레고가 슛을 하고 있다. 2025.12.08. 뉴시스


한국프로축구연맹은 13일 K리그1 2026시즌 일정을 확정·발표했다. 올 시즌은 디펜딩 챔피언 전북을 비롯해 승격팀 인천과 부천 등 총 12개 팀이 참가하며, 정규라운드는 팀당 33경기씩 총 198경기가 치러진다.

시즌 첫 경기는 다음 달 28일 오후 2시 인천축구전용경기장에서 열리는 인천과 서울의 경기다. 인천은 강등 1년 만에 K리그2 우승을 차지하며 1부 무대로 돌아왔고, ‘캡틴’ 제시 린가드가 떠난 서울은 후이즈와 구성윤 등 알짜 영입을 앞세워 우승권 도약에 도전한다.

같은 시간 울산문수경기장에서는 울산과 강원의 경기가 열린다. 울산은 팀 레전드 출신의 신임 사령탑 김현석 감독과 함께 명가 재건에 나선다. 강원은 정경호 감독의 지휘 아래 지난 시즌 돌풍을 재현하겠다는 각오다.

같은 날 오후 4시 30분 김천종합운동장에서는 김천과 포항이 격돌한다. 두 시즌 연속 3위에 오르며 저력을 입증한 김천은 신임 주승진 감독과 함께 새로운 도전에 나서며, 네 시즌 연속 파이널A 진출에 성공한 포항은 박태하 감독의 안정적인 지휘 아래 더 높은 순위를 노린다.

이미지 확대
프로축구 K리그1 2026시즌 개막 일정. 한국프로축구연맹 제공
프로축구 K리그1 2026시즌 개막 일정. 한국프로축구연맹 제공


다만 이번에 발표한 2026시즌 K리그1 일정은 2025~26 AFC 챔피언스리그(ACLE, ACL2) 참가팀 일정에 따라 조정 및 순연될 수 있다.

아울러 K리그1 정규라운드 33라운드를 마친 후에는 파이널라운드에 돌입하게 된다. 파이널라운드는 34라운드부터 최종 38라운드까지 팀별로 5경기씩 치르게 되며, 해당 경기 일정은 정규라운드를 모두 치른 후에 공개된다.

박성국 기자

