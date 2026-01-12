메뉴
축구협회, 남자 U-20 축구대표팀 감독 첫 공개 채용

김기중 기자
김기중 기자
수정 2026-01-12 20:44
입력 2026-01-12 20:43
이미지 확대
대한축구협회의 U-20 축구대표팀 감독 선발 공지. 대한축구협회 홈페이지
대한축구협회의 U-20 축구대표팀 감독 선발 공지. 대한축구협회 홈페이지


대한축구협회가 남자 20세 이하(U-20) 축구대표팀 감독을 처음으로 공개채용 방식으로 선발한다고 12일 밝혔다. 협회는 “보다 다양한 경험과 역량을 갖춘 지도자들을 폭넓게 검토하기 위해 U-20 대표팀 감독을 공개 채용하기로 했다”고 설명했다.

서류 심사, 서류 합격자 대상 온라인 설명회, 프레젠테이션(PT) 및 심층 면접을 거쳐 선발한다. 모든 절차는 현영민 위원장이 이끄는 협회 전력강화위원회가 진행한다.

지원 서류는 23일 오후 6시까지 협회 이메일(recruit@kfa.or.kr)로 제출하면 된다. 지원자는 반드시 아시아축구연맹(AFC) P급 또는 이에 준하는 지도자 자격증과 전문스포츠지도사 2급 이상의 자격증을 소지해야 한다. 지원 자격, 제출 서류 등 자세한 사항은 협회 홈페이지의 채용 공고문에서 확인할 수 있다.

이번 공개 채용을 통해 선발하는 새로운 감독은 내년 3월 중국에서 열리는 AFC U-20 아시안컵을 준비한다. 아시안컵 예선은 올해 하반기에 열린다.

김기중 기자

