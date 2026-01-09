U-23 축구 핵심 미드필더 강상윤, 부상으로 소집해제…한국대표팀 우승 도전에 날벼락

이미지 확대 볼다툼하는 강상윤 볼다툼하는 강상윤

2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 우승을 노리는 한국 축구 대표팀의 핵심 미드필더인 강상윤(21·전북)이 부상으로 남은 경기 출전이 어려워지면서 대표팀도 날벼락을 맞게 됐다.대한축구협회는 지난 7일 한국 U-23 대표팀의 일원으로 사우디아라비아에서 열리는 U-23 아시안컵 조별리그 C조 1차전 이란과 경기에 선발 출전한 강상윤이 진단 결과 왼쪽 무릎 내측 인대가 손상된 것으로 나타나 소집 해제를 결정했다고 9일 밝혔다.이민성 호에서 가장 빼어난 실력을 갖춘 미드필더인 강상윤이 낙마하면서 이 대회 6년 만의 우승을 노리던 한국 대표팀에도 ‘빨간불’이 켜졌다.강상윤은 전반 중반 오른발을 쭉 뻗어 상대 공을 걷어낸 직후 그라운드에 주저앉았다. 고통스러워하며 들것에 실려 나간 강상윤은 왼쪽 무릎에 보호대를 하고 목발을 사용하는 모습이 중계 화면에 잡혀 우려를 낳았다.불과 21세의 나이에 시즌 베스트11에도 들 정도로 빼어난 기량을 가진 강상윤은 지난 시즌 전북의 주전을 꿰차고 K리그1과 코리아컵, 더블(2개 대회 우승)에 기여했다. 국제축구연맹(FIFA) 산하 국제스포츠연구소(CIES)는 강상윤의 몸값을 K리거 최고액인 350만 유로(약 60억 원)로 책정하기도 했다.강상윤이 대표팀에서 빠지면서 정정용 신임 전북 감독의 2026시즌 구상에도 변화가 불가피해졌다. 전북은 10일 스페인 마르베야로 떠나 동계 전지훈련을 한다.축구협회는 “강상윤의 소집 해제 시점과 장소는 소속팀 전북과 상의 후 결정될 예정”이라고 말했다.이제훈 전문기자