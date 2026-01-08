린가드 떠난 FC서울, 새 주장에 김진수…“나부터 잘하는 모습 보이겠다”

이미지 확대 FC서울 주장 김진수(가운데)와 부주장 최준(왼쪽)·이한도(오른쪽). FC서울 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로축구 K리그1 FC서울이 제시 린가드의 빈자리를 채울 새로운 주장으로 김진수를 선임했다.서울 구단은 8일 “김기동 감독이 풍부한 경험과 헌신적인 태도를 바탕으로 팀의 중심을 잡아줄 리더로 김진수를 선택했다”고 발표했다.김진수는 지난 시즌 부주장으로서 당시 주장을 맡은 린가드와 함께 선수단을 이끌었다. 린가드는 지난 시즌을 끝으로 K리그 무대를 떠나 고국 잉글랜드로 돌아갔다.김진수는 “서울이라는 이름에 걸맞은 주장이 될 수 있도록 많이 노력하겠다”며 “겸손한 자세로 선수들에게 다가가고, 서울이 높은 위치에서 시즌을 마무리할 수 있도록 나부터 잘하는 모습을 보이겠다”고 소감을 전했다.부주장으로는 이한도와 최준이 뽑혔다. 이한도는 “서울이 좋은 방향으로 더 높은 위치에 갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 전했고, 최준은 “다른 목표보다는 눈앞에 있는 첫 경기부터 승리하고 차근차근 많은 승점을 쌓을 수 있도록 잘 준비하겠다”고 각오를 다졌다.서울 구단은 “신임 리더들 모두 수비 라인을 책임지는 선수들로서, 뒷문에서부터 팀의 중심을 잡아주고 조율하며 경기 운영의 안정성에 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.박성국 기자