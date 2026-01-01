프로축구 제주 SK, 조자룡 제6대 대표이사 선임

이미지 확대 조자룡 제주 SK 신임 대표이사. 구단 제공

프로축구 K리그1 제주 SK는 제6대 대표이사에 조자룡 SK아이이테크놀로지(SKIET) 본사부 임원이 선임됐다고 1일 밝혔다.조 신임 대표이사는 고려대 경영학과를 졸업한 뒤 2001년 SK에너지에 입사해 마케팅, 전략, 글로벌 사업개발 등 다양한 보직을 두루 거쳤다. 2020년부터는 SK그룹의 이차전지 소재 계열사인 SKIET에서 전략기획팀장을 역임했다.이후 비즈 파트너링(Biz Partnering)팀장, 신규고객개발담당 및 시장개발실장을 거쳐 최근에는 마케팅실장으로 재직하며 전문성을 쌓았다.구단 측은 “조 신임 대표이사는 창의적 경영 혁신 역량은 물론, 수평적 리더십과 다층적인 소통 능력을 갖춘 인물로서 2026시즌 새로운 비상을 꿈꾸는 제주에 ‘행복날개’를 더해줄 적임자로 기대를 모으고 있다”고 전했다.조 신임 대표이사는 취임 일성으로 선수단 체질 개선과 체계적인 육성 시스템 구축을 강조했다. 그는 “제주가 K리그를 대표하는 클럽으로 재도약할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”며 “중장기 경쟁력 강화를 위한 전력 재편과 인재 발굴에 본격적으로 착수할 것”이라고 밝혔다.박성국 기자