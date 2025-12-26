‘K리그2 강등’ 수원FC, 감독 이어 최순호 단장까지 사임

이미지 확대 최순호 수원FC단장. 수원FC제공

최순호 수원FC 단장이 구단의 K리그2 강등에 대한 책임을 지고 사퇴했다. 수원FC는 “최순호 단장이 이날 단장직에서 사임했다”면서 “수원특례시와 긴밀히 소통해 후임 단장 선임 절차를 순차적으로 진행할 예정”이라고 26일 밝혔다.하나은행 K리그1 2025 정규리그에서 10위를 차지한 수원FC는 K리그2 부천FC와 승강 PO를 펼친 끝에 1·2차전 합계 2-4로 패하며 6년 만에 K리그2로 강등됐다.지난 11일 강등의 책임을 지고 재단 이사장 이하 이사회 전원이 사임했다. 이어 24일에는 “지난 2년간 김은중 감독이 보여준 헌신과 노고에 감사드린다”면서 “제6대 감독으로 박건하 감독을 선임했다”고 발표했다.새 사령탑 영입 작업을 마치고 최 단장도 물러나는 셈이다. 최 단장은 1980년대 대한민국 축구 대표 공격수로, 국제대회에서 활약하며 ‘아시아의 호랑이’라고 불렸다. 포항스틸러스, 현대미포조선, 강원FC 감독 등을 역임했으며, 대한축구협회 기술위원회 위원, 대한축구협회 부회장 등의 자리를 거쳤다. 2023년 2월 수원FC 단장으로 공식 취임했지만, 이번 강등으로 3년을 미처 채우지 못하게 됐다.최 단장은 “팀이 K리그2로 강등되는 결과를 맞이하게 된 데 대해, 구단 운영의 책임자였던 단장으로서 모든 책임을 통감한다”라며 “이번 아픔이 수원FC가 다시 새롭게 출발하는 계기가 될 수 있도록 팬 여러분께서도 끝까지 믿음의 끈을 놓지 말아 주시길 부탁드린다”고 말했다.김기중 기자