‘코리아 풋볼 파크’ 대한민국 축구종합센터 공식 명칭 선정

이미지 확대 코리아풋볼파크-실내훈련장 전경. 천안시 제공

이미지 확대 코리아풋볼파크 스타디움 내부 축구장. 천안시 제공

한국 축구의 미래 문화를 이끌 충남 천안의 대한민국 축구종합센터 공식 명칭이 복합문화체육공간 방향성을 담은 ‘코리아 풋볼 파크(KOREA FOOTBALL PARK)’로 확정됐다.천안시는 대한축구협회와 함께 공식 명칭과 BI(Brand Identity) 개발, 온라인 선호도 등을 통해 ‘코리아 풋볼 파크’로 확정했다고 16일 밝혔다.코리아 풋볼 파크는 국가대표 훈련시설이라는 인식을 넘어 모든 생활체육인이 이용하고 참여할 수 있는 복합문화체육공간이라는 방향성을 담고 있다.시와 축구협회는 명칭 확정에 이어 코리아 풋볼 파크 내 대표 시설인 스타디움 외관을 모티브로 한 BI를 개발했다.시 관계자는 “확정된 공식 명칭이 전국적인 인지도를 확보할 수 있도록 다양한 홍보와 완성도 높은 브랜드 전략을 통해 천안시가 대한민국을 대표하는 축구 도시로 자리매김할 수 있게 하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자