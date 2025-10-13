“카스트로프·박진섭 동반 기용도 고려해야”…중원과 스리백 사이, 홍명보호 과제는 ‘간격’

이미지 확대 한국 축구 국가대표 옌스 카스트로프가 10일 서울월드컵경기장에서 열린 브라질과의 평가전에서 마테우스 쿠냐를 막고 있다. 뉴스1

이미지 확대 한국 축구 국가대표 옌스 카스트로프가 12일 고양종합운동장에서 훈련하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 한국 축구 국가대표 원두재가 10일 서울월드컵경기장에서 열린 브라질과의 평가전에서 후반 교체 투입되며 홍명보 감독에게 작전을 지시받고 있다. 뉴스1

이미지 확대 한국 축구 국가대표 박진섭이 지난 7월 15일 용인미르스타디움에서 열린 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵) 일본과의 경기에서 수비하고 있다. 대한축구협회 제공

홍명보호가 남미의 다크호스 파라과이를 상대로 스리백의 완성도를 높여야 하는 숙제를 떠안았다. 박용우(알아인)가 부상 이탈한 가운데 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 박진섭(전북 현대), 원두재(코르파칸) 등 수비형 미드필더가 반전 카드로 부상해야 침체한 분위기도 되살아날 전망이다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀은 14일 서울월드컵경기장에서 2026 북중미월드컵 대비 파라과이와의 평가전을 진행한다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 23위 한국은 월드컵 본선 진출팀인 파라과이(37위)를 맞아 전술 실험을 이어갈 예정인데 지난 10일 같은 곳에서 브라질(6위)에 0-5 대패했기 때문에 승리와 함께 자신감을 회복하는 것도 중요한 상황이다.최우선 과제는 스리백을 보완하는 것이다. 대표팀은 브라질전에서 김민재(바이에른 뮌헨), 김주성(히로시마), 조유민(샤르자) 등 중앙수비와 황인범(페예노르트), 백승호(버밍엄시티) 등 3선의 간격을 조정하지 못해 전반에 두 골을 내줬다.선제 실점 장면을 보면 수비진에 7명이 배치됐으나 중원 견제가 헐거웠다. 상대 미드필더 브루누 기마랑이스(뉴캐슬)가 자유롭게 전방 패스했고 이스테방(첼시)이 수비 뒷공간을 파고들어 마무리했다. 한국은 후반 초반엔 김민재, 백승호의 실수로 연거푸 실점했다.이에 수비력을 지닌 미드필더들이 시험 무대에 오를 가능성이 생겼다. 카스트로프는 홍 감독이 ‘파이터 성향’이라고 소개했을 만큼 적극적인 압박과 많은 활동량이 장기다. 그는 브라질을 상대로 후반 시작과 함께 황인범 대신 투입돼 45분을 소화했다. 경기 막판엔 왼쪽 공격을 맡아 전방 압박을 펼치기도 했다.박진섭은 중앙수비를 맡을 정도의 안정감을 갖췄고, 원두재는 K리그1 울산 HD에서 홍 감독과 호흡을 맞춘 바 있어 전술 이해도가 높다. 두 선수 모두 브라질전에서 후반 교체 출전했지만 뚜렷한 활약이 없었다. 홍 감독을 사로잡을 계기가 필요한 셈이다.한준희 쿠팡플레이 해설위원은 이날 서울신문과의 통화에서 “브라질을 상대로 미드필더가 수비진을 보호하지 못해 실점 확률이 높아졌다. 박진섭을 중원 기용하는 방안도 고려해야 한다. 포백이면 카스트로프와 박진섭을 동시에 활용할 수도 있다”면서 “파라과이전에서 공격적으로 승리를 챙긴다면 분위기를 바꿀 수 있을 것”고 강조했다.박찬하 TV조선 해설위원은 “포메이션을 조정하기에 앞서 전술에 대한 근본적인 고민이 필요하다”며 “손흥민(로스앤젤레스FC) 1명으로 역습하는 건 FIFA 랭킹 100위권 밖 팀의 전략이다. 지금처럼 수비적으로 나설거라면 측면에 빠른 자원을 배치해 3명 이상으로 역습해야 한다”고 말했다.서진솔 기자