한국 U-20대표팀, 모로코에 패하며 월드컵 8강 진출 좌절

이미지 확대 한국 선수들이 10일(한국시간) 칠레 랑카과 에스타디오 엘 테니엔테에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵 16강전에서 모로코에 1-2로 패해 탈락한 후 아쉬워하고 있다. 2025.10.10. 랑카과 AP 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한민국 20세 이하(U-20) 축구 대표팀이 모로코를 넘지 못하며 16강을 끝으로 2025 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵을 끝마쳤다.이창원 감독이 지휘하는 한국 대표팀은 10일(한국시간) 칠레 랑카과 에스타디오 엘 테니엔테에서 열린 16강전에서 모로코에 1-2로 졌다. 2019년 준우승, 2023년 4강에 이어 3회 연속 U-20 월드컵 4강 진출을 목표로 했던 대표팀은 4회 연속 16강 진출에 만족하며 귀국길에 오르게 됐다.대표팀은 조별리그에서 1승 1무 1패를 기록해 B조 3위에 오른 뒤 각 조 3위 팀 중 성적이 좋은 4팀 안에 들어 가까스로 16강에 진입했다. 하지만 조별리그에서 스페인과 브라질을 격파하며 C조 1위(2승 1패)로 16강에 진출한 모로코를 넘어서지 못했다.모로코는 이날 이탈리아를 3-0으로 이긴 미국과 13일 8강전을 치른다. 이번 대회 나머지 8강 대진은 멕시코-아르헨티나, 스페인-콜롬비아, 노르웨이-프랑스로 정해졌다.한국은 경기 시작 8분 만에 선제골을 내주며 어렵게 경기를 시작했다. 페널티 지역 왼쪽에서 제심 야신이 때린 슈팅이 손승민(대구)을 스쳐 굴절돼 골 지역 안에 기다리던 야시르 자비리를 향해 날아갔고, 자비리는 왼발 바이시클킥을 날렸다. 이 공이 하필 신민하(강원) 몸에 맞고 들어가면서 자책골이 됐다.후반 13분에는 오스만 마마의 빠른 오른쪽 측면 돌파에 이은 크로스를 자비리가 머리로 받아 넣으면서 두번째 실점을 했다. 파상공세를 이어가던 한국은 후반 추가 시간 이창원 감독의 비디오 판독 요청이 성공하며 상대 스마일 바크티의 핸드볼 파울을 확인해 페널티킥을 얻어냈다. 김태원(포르티모넨스)이 추격골을 넣었지만 이후 주심은 경기를 끝냈다.이날 한국은 상대(8개)보다 훨씬 많은 14개의 슈팅을 날렸으나 유효 슈팅 수에선 3-2로 거의 차이가 없었다.강국진 기자