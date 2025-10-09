대한매일상회 바로가기
정몽규 축구협회장, FIFA 상업·마케팅 자문위 부위원장에 임명

강국진 기자
강국진 기자
수정 2025-10-09 11:41
입력 2025-10-09 11:41
정몽규 대한축구협회 회장이 국제축구연맹(FIFA) 상업·마케팅 자문 위원회 부위원장으로 임명됐다.

9일 대한축구협회에 따르면 FIFA는 지난 2일 스위스 취리히에서 평의회를 열고 상업·마케팅 자문위원회를 상임위원회 가운데 하나로 신설했다. 임기는 올해부터 2029년까지 4년이다.

대한민국 축구대표팀 주장을 역임했던 박지성은 남자축구 이해관계자 위원회에 선임됐다. 지난 5월까지 아마추어 유소년 및 생활축구 업무를 이끌었던 지윤미 축구협회 홍보실장은 유소년·아마추어 축구 위원회 위원으로 임명됐다.
정몽규 대한축구협회장. 홍윤기 기자
강국진 기자
