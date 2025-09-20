K리그1 압도적 1위 전북에 제대로 고춧가루 뿌린 김천

박상혁 1골 1도움 앞세운 김천, 김진규 만회골 넣은 전북 꺾으며 2위 수성

이미지 확대 박상혁. 한국프로축구연맹 제공

이미지 확대 김진규. 한국프로축구연맹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로축구 K리그1 김천 상무가 전북 현대에 제대로 고춧가루를 뿌렸다.김천은 20일 전주월드컵경기장에서 열린 K리그1 30라운드 원정경기에서 1골 1도움으로 맹활약한 박상혁을 앞세워 전북을 2-1로 꺾었다. 최근 2연승을 달렸던 1위 전북(승점 66)은 최근 2연패를 당한 김천에게 패배하며 통산 10번째 우승을 위한 행복한 시나리오를 잠시 뒤로 미룰 수밖에 없게 됐다.전북은 여전히 압도적인 1위(승점 66)를 지키고 있지만 조기 우승에 한 발 더 다가서는 데는 실패했다. 전북이 안방인 전부성에서 패한 건 지난 3월 9일 강원FC에게 0-1로 패배한 데 이어 올 시즌 두 번째다. 김천은 이날 승리로 2위(승점 49)를 지켰다.속도와 속도가 맞붙고 공격과 선방, 곧바로 역습이 이어지는 경기를 펼쳤지만 김천이 마무리를 좀 더 잘 했고 그 차이가 승패를 갈랐다. 전반 7분 전방압박으로 공을 가로챈 전북 송민규가 때린 슈팅이 골키퍼 이주현 선방에 막혔다. 김천이 곧바로 역습을 전개했지만 이동경이 때린 슈팅을 골키퍼 송범근이 선방해냈다. 전북은 전반 17분 오른쪽 측면을 뚫은 뒤 송민규가 오른발 슈팅을 한 게 골대를 강타한 게 뼈아팠다.팽팽한 균형은 전반 38분 무너졌다. 김승섭이 페널티아크 왼쪽에서 오른발 감아차기로 때린 슛이 그대로 전북 골문 오른쪽 상단에 꽂혔다. 김승섭은 손흥민(로스앤젤레스 FC)이 생각나게 하는 멋진 골로 K리그 통산 200번째 출전을 자축했다. 김천은 전반 추가시간에는 코너킥에서 추가골까지 넣으며 달아났다.전북은 0-2로 뒤진 상황을 뒤집기 위해 후반 시작하자마자 콤파뇨, 최우진, 송민규를 티아고, 권창훈, 츄마시로 교체했다. 김천 골문을 두드리던 전북은 드디어 후반 17분 김진규가 만회골을 넣었다. 기세가 오른 전북은 공세를 이어갔지만 오히려 후반 41분 페널티킥을 내주며 위기를 맞았다. 하지만 송범근의 선방으로 위기를 넘겼지만 계속된 공세에도 추가골은 끝내 들어가지 않았다.전주 강국진 기자