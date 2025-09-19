‘SON’ 아닌 ‘손흥민’…홍명보호, 브라질 친선전에 한글 유니폼

이미지 확대 한글로 이름이 적힌 축구 대표팀 유니폼. 대한축구협회 제공

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 오는 10월 10일 브라질과 친선 경기에 영문이 아닌 한글 이름이 새겨진 유니폼을 입는다.대한축구협회는 19일 “내달 10일 서울월드컵경기장에서 열리는 브라질과 친선경기에 한글날(10월 9일)을 기념해 국가대표 유니폼에 선수들의 이름을 한글로 새길 예정”이라고 밝혔다.이어 “FIFA 장비 규정상 유니폼에는 알파벳 표기만 가능하지만 FIFA의 특별 승인을 받아 한글 마킹이 가능하도록 자체 한글 전용 폰트를 개발했다”며 “A매치 유니폼에 자국 언어로 이름을 마킹하는 것은 전 세계적으로도 유례를 찾기 힘든 사례다. 한글의 가치를 알리는 계기가 될 것”이라고 설명했다.축구협회는 브라질 대표팀 선수도 한글이 적힌 유니폼을 착용할 수 있도록 브라질축구협회와 협의 중이다.축구협회는 단청 키보드 제작업체와 협업해 ‘한글 × 축구’를 주제로 한정판 기념 키보드도 선보일 예정이다.아울러 축구협회는 한글날을 기념해 종이 입장권도 제작했다. 그동안 입장권은 모바일 티켓으로만 운영해왔지만, 브라질전은 팬들에게 기념품이 될 수 있도록 ‘지류 티켓 교환 서비스’를 경기 당일 서울월드컵경기장 북측 광장 매표소에서 제공하기로 했다.축구협회 공식 파트너사인 나이키도 축구협회가 개발한 한글 전용 폰트를 활용한 무료 마킹 서비스를 오는 20일부터 나이키 강남점을 비롯해 카포풋볼스토어, 싸카 매장에서 국가대표팀 유니폼 구매 고객(1000장 한정)을 대상으로 제공한다.박성국 기자