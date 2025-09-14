카카 달리고 비디치가 태클…상암벌서 여전한 실력 뽐낸 축구 전설들

이미지 확대 13일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 ‘2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작’ 이벤트 매치에서 승리한 FC 스피어 주장 드로그바와 박지성, 구자철 등 선수들이 관중들에게 인사하고 있다. 2025.9.13. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1년 만에 한국에 모인 세계 축구 전설들이 여전한 축구 실력을 과시했다. 14일 열릴 메인 매치를 앞두고 몸을 달구는 이벤트 매치는 FC 스피어의 승리로 마무리됐다.넥슨은 13일 오후 서울월드컵경기장에서 ‘2025 아이콘매치:창의 귀환, 반격의 시작’ 이벤트매치를 개최했다. 이날 이벤트매치는 14일 본 경기를 앞두고 선수들이 미니게임을 통해 실력을 겨루는 방식으로 진행했다. 관중석을 가득 메운 팬들은 박지성, 호나우지뉴, 스티븐 제라드가 등장할 때마다 열렬한 박수로 환영했다.첫 번째 미니게임 ‘끝장 대결’에서는 과거 한 팀에서 뛰었던 선수들 간의 대결과 호흡이 돋보였다. 게임은 1대1 대결 두 경기, 2대2 대결 두 경기, 3대3 대결 한 경기로 진행됐다. 5분 안에 더 많은 골을 넣는 팀이 이기는 방식이었다.카카는 치고 달리기로 브라질 국가대표 동료였던 마이콘을 3-0으로 꺾었다. 2002년 한일 월드컵 4강 신화를 함께 썼던 이영표와 설기현의 대결도 흥미로웠다. 이영표는 헛다리 짚기 기술을 선보이며 설기현을 2-1로 꺾었다.이어지는 ‘터치 챌린지’와 ‘파워도르 챌린지’는 FC 스피어가 가져갔다. 구자철은 공중에서 떨어지는 공을 과녁 한가운데에 안착시켰다. 현역 시절 중거리 슛으로 명성을 떨쳤던 제라드는 ‘파워도르 챌린지’에서 14장을 격파하며 여전한 힘을 뽐냈다.마지막 경기인 ‘커브 챌린지’마저 FC 스피어가 가져가며 이벤트 매치 트로피는 FC 스피어가 들었다.지난해에 이어 두 번째로 열리는 넥슨 아이콘매치는 13일과 14일 양일간 진행된다. 메인 매치는 14일 오후 7시 30분 서울월드컵경기장에서 막을 올린다.강국진 기자