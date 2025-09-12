10월 10일 브라질과 맞붙는 홍명보호…11월 14일엔 세계 78위 볼리비아와 친선전

이미지 확대 홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독이 10일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 멕시코와의 친선전에 앞서 국기에 경례를 하고 있다. 대한축구협회 제공

홍명보호가 2026 북중미월드컵을 대비해 다음 달에 이어 11월에도 국내에서 남미팀과 평가전을 치른다. 상대는 브라질, 파라과이에 이어 볼리비아다.대한축구협회는 12일 “축구 국가대표팀의 11월 국내 친선경기 첫 번째 상대가 볼리비아로 확정됐다”고 밝혔다. 첫 경기는 11월 14일에 열리고 시간과 장소는 추후 확정된다.국제축구연맹(FIFA) 세계 랭킹 78위 볼리비아는 지난 10일 월드컵 남미 예선 최종전에서 5위 브라질을 1-0으로 꺾는 이변으로 최종 7위를 차지했다. 이에 대륙 간 플레이오프(PO)에 진출했다. 한국은 다음 달 10일 서울 월드컵경기장에서 브라질과도 친선전을 펼칠 예정이다.한국은 볼리비아와 상대 전적 2승1무로 앞선다. 1994 미국월드컵 조별리그에서 처음 대결했는데 0-0으로 비겼다. 당시 홍명보 대표팀 감독이 선수로 출전한 바 있다. 최근 맞대결은 2019년 3월 울산 문수경기장에서 열린 친선전으로, 한국이 이청용(울산 HD)의 결승 골로 1-0 승리했다.서진솔 기자