해결사 ‘조커 손’… 홍명보호 월드컵 본선 기대감

북중미 맹주 멕시코와 2-2 무승부

후반 교체 손흥민 골로 반전 견인

선발 원톱 오현규도 골로 ‘존재감’

이미지 확대 한국 축구의 간판 손흥민이 10일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌 지오디스파크에서 열린 멕시코의 친선경기에서 왼발 하프 발리슛으로 동점 골을 넣고 있다. 한국과 멕시코는 2-2로 비겼다.

대한축구협회 제공

2025-09-11 26면

한국 축구가 북중미 맹주를 자처하는 멕시코와 대등한 승부 끝에 무승부를 거뒀다. 2026 북중미 월드컵 홈팀이자 강팀인 미국, 멕시코와의 2연전을 1승1무로 마치며 본선에 대한 기대감을 부풀렸다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀은 10일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌 지오디스파크에서 열린 친선 경기에서 멕시코와 2-2로 비겼다. 경기장을 가득 메운 멕시코 팬들 때문에 원정팀 분위기를 제대로 체감하는 가운데 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 13위로 10계단이나 높은 강호를 상대로 좋은 결과를 내며 자신감을 높인 것이다. 홍명보호는 다음 달 10일과 14일 FIFA 랭킹 5위 브라질, 43위 파라과이를 안방으로 불러들여 월드컵 본선 준비를 이어갈 예정이다.2006년 2월 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 친선경기에서 1-0으로 이긴 뒤 내리 3연패를 당했던 한국으로서는 막판 실점으로 다잡았던 19년 만의 승리를 놓친 게 옥에 티였다.이날 홍 감독은 손흥민(LAFC)을 선발 출전시키지 않고 최전방에 오현규(헹크), 수비형 미드필더에는 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)와 박용우(알아인)를 내보내는 등 새 조합을 시험했다.초반에는 멕시코의 전방 압박에 눌리며 전반 22분 라울 히메네스(풀럼)에게 헤더 선제골을 헌납하는 등 무기력한 분위기였다. 홍 감독은 후반 들어 배준호(스토크시티)와 카스트로프를 빼고 손흥민과 김진규(전북 현대)를 투입하며 변화를 줬다.136번째 A매치에 출전하며 차범근 전 대표팀 감독, 홍 감독과 함께 한국 A매치 역대 최다 출전 공동 1위가 된 손흥민은 후반 20분 오른쪽 측면을 돌파한 김문환(대전 하나시티즌)의 크로스를 오현규가 머리로 떨궈주자 강력한 왼발 하프 발리를 날려 동점 골을 꽂았다.10분 뒤에는 이강인(파리 생제르맹)이 찔러준 전진 패스를 받은 오현규가 오른발 대각 슛을 반대편 골대로 날려 경기를 뒤집었다. 한국의 승리가 임박한듯했으나 후반 추가시간 4분에 산티아고 히메네스(AC 밀란)의 왼발 감아차기에 골을 얻어맞고 말았다.홍 감독은 경기 뒤 기자회견에서 “손흥민은 이전에도 그랬지만 우리 팀에서 해결사 역할을 해줄 수 있는 선수”라고 치켜세웠다. 이어 “﻿ 심판이 마지막 휘슬을 불 때까지 더 집중해야 하는데, 결과적으로 마지막에 상대에게 득점 기회를 준 부분이 가장 아쉽다”고 말했다.강국진 기자