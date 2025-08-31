전북, 울산까지 잡으며 더블 향해 한 걸음 더

이미지 확대 이영재. 한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 전북 현대가 2관왕(더블)을 향해 한 걸음 더 전진했다.전북은 30일 울산 문수축구경기장에서 열린 K리그1 2025 28라운드 원정경기에서 울산HD를 완벽하게 제압하며 2-0 승리를 거뒀다. 지난 24일 포항 스틸러스에 1-3으로 덜미를 잡히며 리그 무패 행진은 22경기(17승 5무)에서 멈췄지만 곧이어 열린 코리아컵 준결승 2차전과 ‘현대가 더비’까지 모두 승리하며 분위기를 더욱 더 끌어올렸다.전북은 압도적인 1위(승점 63)를 달렸다. 반면 울산은 김판곤 감독 경질 이후 새롭게 부임한 신태용 감독은 데뷔전에서 제주SK를 1-0으로 이긴 뒤 3연패에 빠졌다. 울산은 8위(승점 34)에 머물며 2015년(7위) 이후 10년 만에 하위 스플릿으로 떨어질 수 있다는 경고등이 켜졌다.전북이 울산 원정경기에서 승리한 건 7경기 만이다. 2022시즌 개막전에서 울산에 역전패를 당한 이후 좀처럼 울산 원정에서 승리가 없던 전북은 이날은 경기 시작부터 끝날 때까지 시종일관 울산을 압도했다.전반을 득점없이 끝낸 전북은 후반 8분 만에 미리 준비한 세트피스 전술이 적중하며 선제골을 넣었다. 왼쪽 코너킥 기회에서 김진규가 김태현에게 주고 돌려받은 공을 다시 페널티아크 정면으로 쇄도하던 이영재에게 보냈고, 이영재가 낮게 깔아 찬 왼발 슛이 그대로 골문 왼쪽 구석에 꽂혔다. 5분 뒤에는 왼쪽 측면에서 올려준 크로스를 전진우가 쇄도하며 오른발 논스톱 슛으로 마무리했다.강국진 기자