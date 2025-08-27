전북 ‘더블’ 향해 한 걸음 더…코리아컵 결승은 ‘호남 더비’로

이미지 확대 강원 강릉하이원아레나에서 27일 열린 2025 코리아컵 준결승 2차전 강원FC와 전북 현대 경기에서 전북 미드필더 김진규(오른쪽)가 드리블을 하며 득점을 노리고 있다. 전북을 강원을 2-1로 이기며 결승에 진출했다. 대한축구협회 제공

이미지 확대 27일 강원 강릉하이원아레나에서 열린 2025 코리아컵 준결승 2차전 강원FC와 전북 현대의 경기. 거스 포옛 전북 감독이 작전을 지시하고 있다. 2025.8.27. 대한축구협회 제공.

어지간해선 전북 현대를 막을 수 없다.프로축구 K리그1 전북이 강원FC의 거센 저항을 뿌리치고 2025 코리아컵 결승 무대에 안착했다. 광주FC도 K리그2 부천FC에 역전승을 거두면서 코리아컵 결승은 전북과 광주의 ‘호남 더비’로 펼쳐지게 됐다. 코리아컵 결승전은 12월 6일 서울월드컵경기장에서 단판으로 치러진다.전북은 27일 강릉하이원아레나에서 열린 2025 코리아컵 준결승 2차전 원정 경기에서 강원을 2-1로 꺾었다. 전북에 맞서 2021년 이후 4년 만에 준결승 무대에 오른 강원은 선제골까지 넣으며 전북을 괴롭혔지만 막판 전북의 공세를 이겨내지 못하고 무너졌다.강원은 전반전에는 전북을 상대로 우세한 경기를 펼쳤다. 전북이 후반 들어 전열을 재정비하면서 위기에 빠졌지만 후반 10분 페널티킥 기회를 잡았고 김대원이 선제골로 연결했다. 하지만 실점 이후 공세를 강화한 전북은 결국 후반 49분에 감보아가 얻어낸 페널티킥을 티아고가 성공시키며 균형을 맞췄다. 이어 후반 54분 전진우가 연결해준 낮고 빠른 컷백 츄마시가 구석에 찔러 넣으면서 경기를 뒤집었다.이날 승리로 전북은 2020시즌 이후 5년 만에 K리그1과 코리아컵 정상을 동시에 차지하는 ‘더블’(2관왕)을 향해 한 걸음 더 순항하게 됐다. 전북이 코리아컵 챔피언이 되면 포항 스틸러스와 함께 최다 우승(6회) 공동 1위에 오를 수 있다. 전북은 2000년을 시작으로 2003년, 2005년, 2020년 2022년 챔피언에 올랐다. 전북은 K리그1에서도 2위 김천 상무에 승점 14점 앞선 1위(승점 60)를 달리고 있다.광주 역시 이날 부천종합운동장에서 열린 또다른 준결승 2차전에서 부천을 2-1로 이겼다. 1차전에서 2-0으로 이겼던 광주는 1~2차전 합계 4-1로 앞서 결승행 티켓을 손에 넣었다. 부천은 전반 46분 이의형이 선제골을 넣으며 광주를 몰아붙였지만 광주는 후반 11분 조성권이 동점골, 후반 40분 신창무가 역전골을 넣으 부천을 꺾었다. 광주가 코리아컵 결승에 오른 것은 창단 후 처음이다.강국진 기자