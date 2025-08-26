해외서 나고 자란 혼혈선수, 사상 첫 축구 국대로

홍명보호 새달 미국 평가전 명단

독일 프로축구 분데스리가에서 활약하는 ‘22세 파이터’ 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 외국에서 태어난 혼혈 선수로는 한국 축구 사상 처음으로 국가대표팀에 발탁됐다. 홍명보 감독은 25일 서울 종로구 축구회관에서 9월 친선전에 나설 26명의 명단을 발표했다. 이 명단에는 독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 ‘하프 코리안’ 카스트로프가 이름을 올렸다. 과거 한국에서 나고 자란 혼혈 선수가 발탁된 경우(장대일, 강수일)가 있기는 했으나 해외에서 태어나고 자란 혼혈 선수가 태극마크를 다는 것은 이번이 처음이다.뒤셀도르프 출신 카스트로프는 독일 연령별 대표팀에 꾸준히 발탁된 중앙 미드필더다. 쾰른 2군 유니폼을 입으며 프로 데뷔했고, 뉘른베르크로 옮겨가 분데스리가2(2부)에서 86경기를 뛰며 9골 9도움을 기록했다. 지난 7월 묀헨글라트바흐(1부)로 이적한 카스트로프는 한국 대표팀 승선이 발표된 이날 함부르크를 상대로 교체 출전하며 빅리그 데뷔전을 치렀다.카스트로프는 이미 수년 전부터 대한축구협회와 접촉하면서 태극전사로 뛸 의향이 있음을 전달한 것으로 알려졌다. 또 최근 한국 여권을 발급받고 소속을 독일축구협회에서 대한축구협회로 변경하는 등 어머니의 고국을 위해 뛸 채비를 마쳤다.홍 감독은 카스트로프에 대해 “합류하고 싶다는 의지와 책임감이 강했다. 그동안 제도적인 문제에 막혔으나 행정 절차가 마무리됐다”고 말했다. 파이터 기질이 다분한 카스트로프는 3선에서 황인범(페예노르트)의 파트너로 활약할 전망이다. 홍 감독은 “같은 포지션의 김진규, 박진섭(이상 전북 현대), 백승호(버밍엄시티), 박용우(알아인) 등과는 다른 유형”이라며 “특유의 열정으로 대표팀에 새 활력을 불어넣을 거라 믿는다”고 설명했다.2선에선 빠른 속도와 돌파가 장점인 정상빈(세인트루이스시티)이 처음 홍명보호에 승선했다. 대표팀 발탁은 파울루 벤투 전 감독 시절 이후 4년 만이다. 홍 감독은 “미국 무대에서 좋은 경기력을 유지하고 있어 직접 확인하고 싶었다”고 말했다.이밖에 손흥민(로스앤젤레스FC), 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(파리 생제르맹), 이재성(마인츠) 등 기존 전력들이 이변 없이 대표팀에 합류했다.한편, 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 23위인 대표팀은 2026 북중미월드컵을 대비해 다음 달 7일 미국에서 미국(15위), 10일 멕시코(13위)와 차례로 맞붙는다.서진솔 기자