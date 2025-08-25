홍명보 감독 “손흥민 주장 변경 여부 결정하지 않아, 계속 고민할 것”

이미지 확대 홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독이 지난해 11월 20일 요르단 암만 국제 경기장에서 끝난 2026 북중미월드컵 아시아 지역 3차 예선 B조 6차전 팔레스타인과의 원정 경기에서 손흥민을 바라보고 있다. 암만 연합뉴스

이미지 확대 홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독이 25일 서울 종로구 축구회관에서 9월 A매치 소집 명단을 발표하고 있다. 연합뉴스

손흥민(로스앤젤레스FC)이 한국 축구 국가대표팀 주장직을 내려놓을까. 홍명보 대표팀 감독이 주장을 그로 유지할지, 바꿀지 고민하고 있다고 밝혔다.홍 감독은 25일 서울 종로구 축구회관에서 9월 A매치 소집 명단을 발표하며 “팀을 위해 주장을 누구에게 맡길지 고민 중”이라며 “2026 북중미월드컵을 맞이해 주장은 경험, 리더십을 갖춰야 한다. 손흥민이 그 역할을 잘해주고 있지만 아직 주장을 결정하지 않았다”고 말했다.한국 축구의 간판 손흥민은 2018년부터 성인 대표팀을 이끌며 최장수 주장으로 활약 중이다. 33세에 접어든 손흥민은 이달에 10년 동안 몸담았던 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘을 떠나 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적했다. 프로축구의 중심지인 유럽을 벗어난 것이다. 이에 홍 감독도 “애매한 답변일 수 있지만 결정하지 않았다”며 주장에 대해 숙고하겠다고 밝힌 것이다.손흥민의 포지션도 왼 측면에서 전방으로 이동할 예정이다. 이번 대표팀 명단을 보면 이강인(파리 생제르맹), 배준호(스토크시티), 정상빈(세인트루이스시티) 등이 포함됐다. 다만 황희찬(울버햄프턴)은 승선하지 못했다. 손흥민은 오현규(헹크), 오세훈(마치다젤비아)와 함께 공격수로 이름을 올렸다.홍 감독은 “월드컵 최종 예선에서도 손흥민을 스트라이커로 활용했다. 측면엔 젊은 자원들이 충분하다”면서 “손흥민은 오래 뛰는 것보다 중요한 순간 결정적인 역할을 해주는 게 더 중요하다”고 밝혔다.이어 그는 “손흥민이 미국을 선택하고 적응 단계부터 골을 넣는 모습은 개인과 대표팀에 모두 긍정적”이라면서 “손흥민을 계속 지켜보며 큰 부상 없이 좋은 경기력을 유지하게 도울 것”이라고 강조했다.서진솔 기자