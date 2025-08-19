아사니, 광주FC 떠나 이란으로…이적료 14억원에 합의

이미지 확대 아사니. 한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 광주FC 핵심 공격수인 아사니가 이란 에스테그랄(이란)로 이적한다. 광주는 계약기간이 5개월 남은 아사니를 이적시키는 대신 이적료 100만달러(약 14억원)를 받는다.축구계 관계자는 19일 “아사니가 에스테그랄로 완전히 이적한다. 전날 구단 간 합의를 마쳤다”고 밝혔다.앞서 아사니는 현 소속 구단과 잔여 계약기간이 6개월 이하일 경우 자유롭게 다른 구단과 협상할 수 있다는 ‘보스만 규정’을 이용해 에스테그랄과 계약을 맺었다. 광주와 제대로 논의가 안 된 상태에서 에스테그랄이 이적 소식을 발표한데다, 이후 아사니가 훈련에 불참하면서 논란이 벌어졌다. 논란 속에서 협상을 이어간 광주와 에스테그랄은 100만달러에 협상을 마쳤다.이적료 문제를 해결하면서 광주는 재정상황에 숨통이 트이게 됐다. 광주는 지난 6월 프로축구연맹의 재정 건전화 규정 위반에 따른 징계로 연맹 상벌위원회에서 제재금 1000만원과 선수 영입 금지 1년 징계를 받았다. 영입 금지는 재무 개선 계획을 이행하는 조건으로 2027년까지 집행 유예됐다.아사니는 구단과 선수단과 작별했고 이란으로 이동해 이적 절차를 마무리할 예정이다. 아사니는 자기 소셜미디어(SNS)에 에이전트와 영상통화를 하는 사진을 올리고, 환하게 웃는 이모티콘과 함께 “곧 만나자”라는 문구를 적었다.지난 2023년 광주에 입단한 아사니는 2024~25 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트 8강행을 이끄는 등 광주 에이스로 활약했다. 올 시즌에도 21경기에서 8골 2도움을 기록하고 있다.강국진 기자