‘더블’ 노리는 전북, 강원이 막을 수 있을까

이미지 확대 지난 16일 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 26라운드 전북 현대와 대구 FC의 경기에서 콤파뇨가 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2025.8.16. 한국프로축구연맹 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

K리그1과 코리아컵 정상을 동시에 차지하는 ‘더블’을 향해 순항하는 전북 현대가 코리아컵 준결승에서 강원FC와 맞붙는다.전북은 20일 오후 7시 전주월드컵경기장으로 강원을 불러들여 2025 코리아컵 준결승 1차전을 치른다. 준결승은 홈 앤드 어웨이 방식으로 열리는데, 2차전은 오는 27일 오후 7시 30분 강릉하이원아레나에서 열린다. 두 경기 합산 승점, 다득점 순으로 결승 진출 팀을 가린다. 원정 다득점 규칙은 적용되지 않는다. 동률이면 연장전과 승부차기로 이어진다. 결승전은 12월 6일 서울월드컵경기장에서 단판으로 치러진다.전북은 코리아컵에서 우승하면 시즌 더블(2관왕)을 달성할 가능성이 크다. 최근 전북의 기세라면 충분히 노려볼 수 있는 목표다. 전북은 현재 K리그1에서 최근 6연승을 포함한 22경기 무패(17승5무)를 달리고 있다. 코리아컵 세 경기를 포함하면 공식전 25경기 무패다. 2위 김천 상무와 전북의 승점차가 17점이나 되기 때문에 K리그1 우승이 유력하다는 데 이견이 없다.코리아컵 챔피언이 되면 포항 스틸러스와 함께 최다 우승(6회) 공동 1위에 오를 수 있다. 전북은 2000년을 시작으로 2003년, 2005년, 2020년 2022년 챔피언에 올랐다.전북에 맞서는 강원은 2021년 이후 4년 만에 준결승 무대에 올랐다. 두 팀의 코리아컵 맞대결은 이번이 처음이며, 이번 시즌 K리그1에서는 전북이 2승 1패로 앞서 있다.이날 오후 7시 30분 광주월드컵경기장에서는 K리그1 광주FC와 K리그2 부천FC가 격돌한다. 두 팀 모두 첫 코리아컵 결승 진출을 노리고 있다. K리그2 팀의 준결승 진출은 2021년 우승을 차지한 전남 드래곤즈 이후 4년 만이다. 두 팀의 코리아컵 상대 전적에서는 광주가 2승 1패로 앞서 있다. 2차전은 27일 오후 7시 30분 부천종합운동장에서 열린다.강국진 기자