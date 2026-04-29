대한사격연맹, 몽베스트와 후원 계약 체결

세줄 요약 대한사격연맹, 몽베스트와 공식 후원 계약 체결

사격연맹 대회·국가대표에 생수와 음료 현물 지원

아시안게임 대비 훈련·현장 지원 강화 방침

이미지 확대 대한사격연맹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한사격연맹은 29일 몽베스트와 공식 후원 계약을 체결했다고 밝혔다.이번 계약은 몽베스트가 사격, 카누, 근대5종, 롤러스포츠, 여자야구 등 5개 종목 연맹과 공식 스폰서십을 체결한 것의 일환이다.이번 계약에 따라 몽베스트는 대한사격연맹 주관 대회 및 국가대표 선수단에 생수 4만 4000여 병을 비롯해 블랜딩 콤부차, 위드네이처 레몬즙, 푸룬즙, 올리브오일 등의 현물을 지원한다.강연술 대한사격연맹 회장은 “이번 계약을 통해 선수들이 최상의 컨디션으로 훈련과 대회에 임할 수 있도록 지원이 강화됐다”며 “몽베스트와 함께 사격 종목의 저변 확대와 발전을 위해 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.대한사격연맹은 이번 계약을 발판으로 9~10월 개최되는 2026 아이치현-나고야 아시안게임에 출전하는 국가대표 선수단을 비롯한 소속 선수의 훈련 및 대회 현장 지원을 강화해 나갈 방침이다.이제훈 전문기자