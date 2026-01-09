대한항공, 클레이사격팀 창단…클레이 사상 첫 올림픽메달리스트 이보나 플레잉코치 영입

이미지 확대 대한항공은 9일 서울 강서구 대한항공 본사에서 비인기 종목인 사격 국가대표 양성 및 국제 대회 메달 획득으로 국위선양에 이바지하고자 클레이 사격팀을 창단해 공식 출범했다고 밝혔다. 사진은 이보나를 비롯한 선수들과 팀 관계자들이 포즈를 취하고 있는 모습. 대한사격연맹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한항공이 비인기 종목 육성을 통한 저변 확대와 종목 활성화에 기여하기 위해 클레이 사격팀을 창단했다.대한항공은 9일 서울 강서구 대한항공 본사에서 비인기 종목인 사격 국가대표 양성 및 국제 대회 메달 획득으로 국위선양에 이바지하고자 클레이 사격팀을 창단해 공식 출범했다고 밝혔다.클레이 사격은 하늘로 날아가는 원반 모양의 표적을 총으로 맞히는 경기로, 1900년 파리 올림픽에서 정식 종목으로 채택되면서 전 세계적으로 널리 알려졌다. 하지만 사격 세부 종목 중에서도 비용이 많이 들고 선수 풀이 적은 탓에 엘리트 선수 양성 기반이 약한 종목으로 꼽힌다.대한항공은 2004년 아테네 올림픽에서 은메달(더블 트랩)과 동메달(트랩)을 따내며 한국 클레이 사격 사상 첫 메달을 획득한 이보나 선수를 플레잉 코치로 영입했다. 플레잉 코치는 선수로 뛰면서 코치 역할도 수행하는 직책을 말한다. 함께 입단한 엄소연은 2010년부터 선수로 활동하며 국내외 대회에서 다수의 입상 경력을 보유한 베테랑이다.대한항공 관계자는 “클레이 사격팀 선수단이 국내외 대회에서 맘껏 기량을 펼칠 수 있도록 적극 지원할 계획”이라며 “대한항공은 앞으로도 비인기 종목 육성과 저변 확대를 위한 후원을 지속해 나가겠다”고 전했다.이제훈 전문기자