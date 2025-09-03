아시아선수권 일반부 동메달 권은지, 홍범도장군배 전국사격대회서 한국신기록 2개 수립

이미지 확대 권은지. 대한사격연맹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최근 카자흐스탄 쉼켄트에서 열린 제16회 아시아사격선수권대회 10ｍ 공기소총 여자 일반부 개인전에서 동메달을 따냈던 권은지(울진군청)이 홍범도장군배 전국사격대회에서 한국신기록 2개를 수립했다.권은지는 2일 대구국제사격장에서 열린 제5회 홍범도장군배 전국사격대회 첫날 10ｍ 공기소총 여자 일반부 본선에서 637.2점을 기록했다. 종전 한국 신기록 636.7점을 0.5점 뛰어넘은 점수다. 그렇지만 정작 결선에서는 권유나(우리은행), 금지현(경기도청)에 이어 동메달을 목에 걸었다.권은지는 모수정, 박예은, 조은서와 함께 출전한 10ｍ 공기소총 단체전에서도 1899.3점을 기록하며 기존 1895.9점보다 3.4점 더 높은 한국신기록을 세웠다. 국제대회에서는 단체전 출전 선수를 3명으로 제한하고 3명의 기록을 모두 합산해 단체전 순위를 결정하지만 국내대회에서는 최대 4명이 출전할 수 있고 그 중 상위 3명의 점수를 합산해 순위를 매긴다.권은지는 지난달 카자흐스탄에서 열린 아시아사격선수권대회에서도 동메달을 따낸바 있다. 권은지는 2020 도쿄올림픽 여자 10ｍ 공기소총 결선에서 7위에 올랐으며 지난해 파리올림픽 출전이 유력했으나 혜성처럼 등장한 반효진에 밀려 올림픽 출전이 좌절됐었다.울진군청 이효철 감독은 권은지에 대해 “올해 국내외 대회에서 꾸준히 입상하며 좋은 기록을 내고 있다. 세계 정상을 향한 강한 목표 의식과 꿈이 있다”며 “지난해 파리 올림픽에 출전하지 못해 좌절한 뒤 한층 더 성숙해져 훈련을 시합처럼 하고 대회 시 집중 강도가 더욱 올라간다”고 평가했다.이제훈 전문기자