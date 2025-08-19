‘아스타나의 기적’ 장애인 유도 김현빈, 이집트 월드그랑프리서도 값진 동메달

이미지 확대 한국 장애인 유도 국가대표 김현빈이 19일(한국시간) 이집트 기자에서 열린 2025 국제시각장애인스포츠총연맹(IBSA) 유도 월드그랑프리 남자 J1 70㎏급에서 동메달을 따낸 뒤 기뻐하고 있다. 대한장애인유도협회 제공

지난 5월 카자흐스탄 수도 아스타나에서 동메달의 기적을 선보였던 장애인 유도 국가대표 김현빈(평택시청)이 라이벌을 제압하고 이집트에서도 값진 동메달을 목에 걸었다.김현빈은 19일(한국시간) 이집트 기자에서 열린 2025 국제시각장애인스포츠총연맹(IBSA) 유도 월드그랑프리 남자 J1 70㎏급에서 동메달을 따냈다. 월드그랑프리는 시각장애인 유도의 주요 대회로 세계랭킹 포인트가 걸렸다. 세계선수권대회, 패럴림픽과 같이 세계 상위권 선수들이 경쟁하는 무대라 랭킹과 시드 배정에 영향을 미치는 것이다.예선 1회전에서 아르헨티나의 베라를 꺾은 김현빈은 지난 5월 아스타나에서 열린 2025 IBSA 세계선수권 4강에서 패했던 동동 카만니(이탈리아)와 재대결했지만 누르기 한판패로 물러났다. 패자 1회전에선 주나이디(인도네시아)를 한판승으로 제압했고 2회전에서 로드리게스(프랑스)를 허벅다리 되치기로 꺾었다.동메달 결정전 상대는 2022 도쿄 오픈에서 무릎을 꿇었던 라이벌 카필 파르마르(인도)였다. 김현빈은 지난 6월 서울신문과의 인터뷰에서 “제 체급 최강자는 파르마르다. 패럴림픽에서 3등을 한 선수인데 제가 두 번 다 졌다. 언제가 됐든 한번 꺾어보고 싶다. 마지막 경기에서 이기면 더 세다고 할 수 있지 않을까”라고 말한 바 있는데 결정적인 순간 맞붙은 것이다.김현빈은 파르마르를 상대로 경기 초반 주특기인 배대뒤치기로 절반을 얻었다. 이어 체력전을 이겨내며 승기를 가져왔다. 아스타나 세계선수권에서 8년 만에 한국 남자 대표팀에 국제대회 메달을 안긴 김현빈은 2차례 연속 입상했다. 그는 “아스타나에서 역전승으로 동메달을 딴 게 자신감이 됐다. 다음에는 카만니에게도 설욕하겠다”고 다짐했다.서진솔 기자