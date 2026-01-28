양승준 HL홀딩스 전무, 대한아이스하키협회장 당선

이미지 확대 대한아이스하키협회장에 당선된 양승준 HL홀딩스 전무. 대한아이스하키협회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

양승준(60) HL홀딩스 전무가 4년 동안 한국 아이스하키를 이끌 새 수장으로 선출됐다. 대한아이스하키협회는 28일 치른 제25대 회장 선거에서 기호 1번으로 출마한 양 전무가 2번인 정수철(45) 플루토스 홀딩스 대표이사를 제쳤다고 밝혔다. 총선거인단 115명 중 99명이 투표했으며, 양 당선인은 71표(72%)를 받았다.양 당선인은 선수와 행정가로 45년 동안을 일한 아이스하키 전문가다. 광성고와 연세대에서 선수 생활을 했다. 1991년 만도기계(HL만도 전신)에 입사한 뒤 1994년 HL안양의 전신인 만도 위니아 창단으로 스포츠 행정가의 길을 걸었다.HL안양에서 총괄부장과 단장 등을 역임했다. 2013년에는 정몽원 HL그룹 회장이 제22대 아이스하키협회장으로 추대된 뒤 협회 전무이사와 올림픽준비기획단장을 맡았다. 이 기간 2018 평창 동계올림픽 출전 관련 업무를 총괄했다. 올림픽 이후 HL안양 단장으로 복귀해 네 차례 아시아리그 우승(2018, 2020, 2023, 2024년)을 이끌었다. 지난해 11월에는 구단을 떠나 그룹 지주사인 HL홀딩스 전무이사로 재직했다.양 당선인은 다음 달 10일부터 제25대 대한아이스하키협회장으로서 공식 업무를 시작한다. 그는 “구성원 모두의 힘과 지혜를 모아 중장기 발전의 기틀을 만드는 데 집중하겠다”면서 “진정성을 바탕으로 투명하고 내실 있는, 믿을 수 있는 행정을 펼칠 것”이라고 밝혔다.김기중 기자