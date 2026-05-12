[단독] 공금 유용·입시비리 전력 인사 추천 물의… 검증 제대로 못한 핸드볼협회 [타임아웃]

AHF 경기위원장·이사 추천 논란

협회측 “외교력 강화·재도약 발판”

현장선 “중요한 자리… 창피스런 일”

이미지 확대

세줄 요약 공금 유용 전력 인사 AHF 요직 추천 논란

입시비리 전직 교수 이사 추천으로 물의

협회, 과거 경력 검증 부실 해명

2026-05-13 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한핸드볼협회가 공금을 유용해 징계를 받은 적 있는 인사를 아시아핸드볼연맹(AHF) 경기위원장에, 입시비리로 형사처벌을 받은 전직 교수를 AHF 이사로 추천해 물의를 빚고 있다.대한핸드볼협회는 지난 6일 보도자료를 내고 AHF 신임 경기위원장에 최정석 프로축구 제주 SK 전력강화실장을, AHF 이사회 이사에는 정형균 한체대 전 교수가 선임됐다고 밝혔다. AHF 경기위원장은 아시아대륙 핸드볼 대회 전반적인 운영과 규정 준수를 총괄하는 핵심 보직이며, AHF 이사회 이사도 4년 간 핸드볼 보급 및 발전을 위한 중장기 전략을 수립하고 AHF가 주관하는 국제대회 개최지 선정과 운영 방식 등을 최종 승인하는 중요한 자리다.협회는 이들의 선임이 “스포츠 외교력 강화와 K핸드볼 재도약 발판 될 것”이라고도 강조했다. 과연 그럴까? 최 실장은 수영 선수 출신으로 협회에서 일하던 2021년부터 2022년 10월까지 협회 법인카드 2장으로 서울 강남구 고급 백화점에서 향수와 핸드폰 등을 결재해 대한체육회로부터 감사를 받고 징계로 물러난 바 있다. 협회가 징계를 받고 물러났던 인물을 AHF의 중요한 자리에 추천하는 황당한 짓을 한 것이다.AHF 이사로 추천된 정 전 교수는 체육특기생을 선발하면서 1700만원의 금품을 수수한 사실이 드러나 지난 2001년 징역 2년 6개월, 집행유예 3년을 선고받고 교수에서 해임됐다가 2006년 12월 재임용돼 논란이 됐던 인물이다. 특히 그는 1992년 바르셀로나 올림픽 금메달 당시 사령탑으로 정치권 한 의원의 스승이기도 하다.협회는 두 사람의 선임 배경과 관련 “정 전 교수는 AHF에서 줄곧 활동해왔기 때문에 추천했지만 과거 경력은 살펴보지 못했다”면서도 “최씨의 경우 AHF에서 국제업무에 능한 최씨를 꼭 찍어서 구두로 알려왔지만 추천하지는 않았다”고 해명했다.국제업무에 능통한 한 핸드볼 관계자는 12일 “처음 소식을 듣고 의아했다. AHF가 그렇게 어리숙한 조직이 아니다”라며 “경기위원장이라는 자리는 중요한 자리로 반드시 후보자의 프로필 등 관련 공문을 AHF에 보내는 등의 추천이 있어야 선임 절차가 진행된다. 창피스러운 일”이라고 말했다.이제훈 전문기자