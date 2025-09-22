핸드볼아 반갑다!…2025-2026 핸드볼 H리그 11월 15일 개막

이미지 확대 한국핸드볼연맹은 22일 2025-2026 핸드볼 H리그가 11월 15일 서울 송파구 티켓링크 라이브 아레나에서 열리는 남자부 두산과 SK 호크스의 경기를 시작으로 시즌에 돌입한다고 밝혔다. 사진은 2024-2025 남자부 챔피언결정전. 한국핸드볼연맹 제공

이미지 확대 한국핸드볼연맹 제공

지난 4월 챔피언결정전을 마친 뒤 휴식에 들어갔던 핸드볼이 오는 11월15일 두산과 SK호크스의 남자부 경기를 시작으로 2025-2026 핸드볼 H리그에 돌입한다.한국핸드볼연맹은 22일 “올해 개막전은 11월 15일 서울 송파구 티켓링크 라이브 아레나에서 열리는 남자부 두산과 SK 호크스의 경기”라며 “여자부는 2026년 1월 10일 경기도 광명시민체육관에서 첫 경기를 치른다”고 밝혔다.신한은행이 타이틀스폰서를 맡은 올해 핸드볼 H리그는 2026년 5월 5일까지 전국 7개 도시를 순회하며 개최된다. 남자부 6개 팀이 5라운드 75경기, 여자부 8개 팀이 3라운드 84경기씩 모두 159경기가 정규리그로 진행된다. 포스트 시즌은 2026년 4월 25일부터 5월 5일까지 치러진다.여자부는 올 11월 독일과 네덜란드에서 열리는 세계선수권대회로 인해 2026년 1월 개막하며 남자부는 2026년 1월 쿠웨이트에서 개최되는 남자 아시아선수권대회 일정으로 11월과 12월에는 남자부 경기만 치러진다. 2월부터는 남녀부 경기가 동시에 열린다.서울을 비롯해 인천, 청주, 광명, 광주, 부산, 삼척 7곳에서 열리는데 11월 15일 개막전 남자부 두산과 SK의 경기는 KBS-TV가 생중계하며 맥스포츠TV를 통해서도 리그 전 경기를 시청할 수 있다.한국핸드볼연맹은 “H리그 3년 차를 맞아 팬 중심의 마케팅을 더욱 강화해 핸드볼이 인기 스포츠로 도약하도록 준비할 것”이라고 밝혔다.이제훈 전문기자