핸드볼 재도약 위해 핸드볼인 머리 맞댔다…대한핸드볼협회, 15개 시도협회장, 전·현직 선수 모여 워크숍 개최
대표적인 올림픽 효자종목인 한국핸드볼이 국제대회 성적이 내리막길을 걸으면서 핸드볼의 재도약을 위해 대한핸드볼협회장과 전·현직 선수, 전국시도협회장 등이 핸드볼 재도약을 위해 머리를 맞댔다.
대한핸드볼협회는 29일 서울 광진구 워커힐호텔에서 곽노정 대한핸드볼협회장을 비롯해 전현직 선수 등 관계자 40여명이 모여 ‘K핸드볼 재도약 해법 모색’을 주제로 한 워크숍을 28일 개최했다고 밝혔다.
이같은 워크숍은 올림픽 효자종목인이던 핸드볼이 지난 수년간 국제대회 성적이 내리막길을 걸으면서 전국 등록 선수가 1618명으로 정점이었던 2011년 2412명에 비해 33%나 감소하는 등 종목 소멸의 위기감이 감도는 상황에서 이를 타개하기 위해 마련됐다.
참석자들은 한국핸드볼의 재도약을 도모해야 할 시점이라고 입을 모으면서 우선 핸드볼인의 생애주기별 커리어 안정성을 높이는 방안부터 추진키로 했다. 직업인으로 미래 안정성이 담보돼야 더 많은 좋은 선수가 유입된다는 판단에 따른 것이다.
창단작업을 진행 중인 태백시청 남자 핸드볼 팀이 내년 시즌 H리그에 적기에 진입할 수 있도록 지원하고 실업팀 수를 확대하는데도 각 시도가 힘을 합치기로 했다.
이와 함께 스포츠 예능 프로그램에서 각광받는 김온아, 박하얀과 같이 운동능력과 끼를 겸비한 핸드볼 선수가 엔터테인먼트 분야로 진출하도록 돕는 것도 고려할 만한 옵션이라는 목소리도 나왔다.
지난 시즌 핸드볼 H리그는 전 시즌 대비 관중수가 41% 증가하고 지난 6월 충북 청주에서 열린 국가대표 한일전에서 남녀 동반 승리하는 등 최근 들어 반등하는 기반 또한 다져진 것으로 보고 있다.
SK하이닉스 대표이사를 겸하고 있는 곽노정 대한핸드볼협회장은 “반도체 기술력과 마찬가지로 K핸드볼 경쟁력을 높이는 주체는 결국 사람”이라며 “잠재력을 보유한 인재가 미래에 대한 걱정 없이 핸드볼에 도전할 수 있도록 전국 체육 단체는 물론 정부, 지방자치단체 등 다양한 이해 관계자들과 힘을 모으겠다”고 밝혔다.
