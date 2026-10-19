메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

축하 받는 우승자 마서영 [아이스버그골프·서울신문 오픈]

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-10-19 08:15
입력 2026-10-19 08:11
이미지 확대
마서영이 18일 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 연장 접전 끝에 성유진을 꺾고 생애 첫 우승을 차지한 뒤 동료들로부터 축하의 물세례를 받고 있다. 2026.10.18 홍윤기 기자
마서영이 18일 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 연장 접전 끝에 성유진을 꺾고 생애 첫 우승을 차지한 뒤 동료들로부터 축하의 물세례를 받고 있다. 2026.10.18 홍윤기 기자

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

마서영이 18일 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 연장 접전 끝에 성유진을 꺾고 생애 첫 우승을 차지한 뒤 동료들로부터 축하의 물세례를 받고 있다.

홍윤기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기