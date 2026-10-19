스포츠 골프 아이스버그골프·서울신문 오픈 축하 받는 우승자 마서영 [아이스버그골프·서울신문 오픈] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/golf/iceberggolf/2026/10/19/20261019500010 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-10-19 08:15 입력 2026-10-19 08:11 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 마서영이 18일 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 연장 접전 끝에 성유진을 꺾고 생애 첫 우승을 차지한 뒤 동료들로부터 축하의 물세례를 받고 있다. 2026.10.18 홍윤기 기자 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축 뱅골프 바로가기 마서영이 18일 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 연장 접전 끝에 성유진을 꺾고 생애 첫 우승을 차지한 뒤 동료들로부터 축하의 물세례를 받고 있다.홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지