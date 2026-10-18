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마서영 ‘생애 첫 우승’ [아이스버그골프·서울신문 오픈]

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-10-18 15:56
입력 2026-10-18 15:56
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18일 경기 이천 H1 클럽에서 열린 KLPGA 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 최종 3라운드 경기에서 마서영 선수가 우승을 확정지은 뒤 포즈를 취하고 있다. 2026.10.18 도준석 전문기자
18일 경기 이천 H1 클럽에서 열린 KLPGA 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 최종 3라운드 경기에서 마서영 선수가 우승을 확정지은 뒤 포즈를 취하고 있다. 2026.10.18 도준석 전문기자

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18일 경기 이천 H1 클럽에서 열린 KLPGA 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 최종 3라운드 경기에서 마서영 선수가 우승을 확정지은 뒤 포즈를 취하고 있다.

도준석 전문기자
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