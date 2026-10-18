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성유진 ‘힘찬 스윙’ [아이스버그골프·서울신문 오픈]

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-10-18 12:51
입력 2026-10-18 12:51
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18일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 최종 3라운드 경기 6번 홀에서 성유진이 샷을 하고 있다. 2026.10.18 이지훈 기자
18일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 최종 3라운드 경기 6번 홀에서 성유진이 샷을 하고 있다. 2026.10.18 이지훈 기자

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18일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 최종 3라운드 경기 6번 홀에서 성유진이 샷을 하고 있다.

이지훈 기자
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