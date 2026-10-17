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KLPGA 상금랭킹 3위 김민선, 이번 시즌 처음으로 컷 탈락[아이스버그골프·서울신문 오픈]

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권훈 기자
수정 2026-10-17 18:07
입력 2026-10-17 18:02
세줄 요약
  • 김민선, 시즌 첫 컷 탈락 기록
  • 2라운드 6오버파 150타로 공동 69위
  • 남은 2개 대회 추격 부담 가중
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16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1라운드에서 김민선이 아이언 샷을 하고 있다. 2026.10.16 홍윤기 기자 .
16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1라운드에서 김민선이 아이언 샷을 하고 있다. 2026.10.16 홍윤기 기자 .


한국여자프로골프(KLPGA)투어 상금과 대상 포인트 3위 김민선이 이번 시즌 처음 컷 탈락했다.

김민선은 17일 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 열린 KLPGA투어 아이스버그·서울신문 오픈(총상금 15억원) 2라운드에서 4타를 잃어 중간합계 6오버파 150타를 적어냈다. 공동 69위로 밀린 김민선은 컷 기준 타수 148타에 2타 모자라 3라운드 진출에 실패했다.

김민선이 올해 컷을 통과하지 못한 건 이번이 처음이다. 김민선은 이번 대회 전까지 22개 대회에 출전해 모두 컷을 통과해 상금을 받았다.

그린 적중률 1위(77.3%)가 말해주듯 아이언샷이 정확한 김민선은 우승 2번, 준우승 2번 등 8번이나 톱10에 드는 등 김민솔과 서교림의 양강 구도를 3파전으로 바꿀 후보로 꼽혔다. 특히 지난 11일 끝난 HJ중공업·동부건설 챔피언십에서 준우승을 차지해 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 지목됐다.

하지만 이번 대회에서 김민선은 샷이 흔들린 데다 위기 때 수습이 되지 않는 등 난조를 보인 끝에 이틀 동안 버디는 단 3개밖에 뽑아내지 못하고 더블보기 2개와 보기 6개를 쏟아냈다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
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김민선은 총상금 15억원의 아이스버그·서울신문 오픈에서 상금과 대상 포인트 추가에 실패하면서 김민솔과 서교림과 격차를 좁히지 못해 남은 2개 대회에서 추격에 부담을 안게 됐다.

권훈 전문기자
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