스포츠 골프 아이스버그골프·서울신문 오픈 치열한 경쟁...김민주와 이지현3 [아이스버그골프·서울신문 오픈] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/golf/iceberggolf/2026/10/17/20261017500042 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-17 16:51 입력 2026-10-17 16:27 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이지현3(왼쪽)이 5번 홀에서 티샷을 하고 이동하고 있다. 오른쪽은 같은 조 김민주. 2026.10.17 이지훈 기자 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축 뱅골프 바로가기 17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이지현3(왼쪽)이 5번 홀에서 티샷을 하고 이동하고 있다. 오른쪽은 같은 조 김민주.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지