치열한 경쟁...김민주와 이지현3 [아이스버그골프·서울신문 오픈]

이미지 확대 17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이지현3(왼쪽)이 5번 홀에서 티샷을 하고 이동하고 있다. 오른쪽은 같은 조 김민주. 2026.10.17 이지훈 기자

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17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이지현3(왼쪽)이 5번 홀에서 티샷을 하고 이동하고 있다. 오른쪽은 같은 조 김민주.이지훈 기자