스포츠 골프 아이스버그골프·서울신문 오픈 벙커 탈출하는 이정은6의 시원한 샷 [아이스버그골프·서울신문 오픈] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/golf/iceberggolf/2026/10/17/20261017500040 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-10-17 16:22 입력 2026-10-17 16:22 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이정은6이 6번 홀에서 세컨샷을 하고 있다. 2026.10.17 홍윤기 기자 17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이정은6이 6번 홀에서 세컨샷을 하고 있다. 이미지 확대 17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이정은6이 6번 홀에서 연습 스윙을 하고 있다. 2026.10.17 홍윤기 기자 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축 뱅골프 바로가기 이미지 확대 17일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 2라운드 경기에서 이정은6이 6번 홀에서 티샷을 하고 있다. 2026.10.17 홍윤기 기자 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지