스포츠 골프 아이스버그골프·서울신문 오픈 유해란 ‘우승 향한 힘찬 티샷’ [아이스버그골프·서울신문 오픈] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/golf/iceberggolf/2026/10/16/20261016500163 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-10-16 14:32 입력 2026-10-16 14:32 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 라운드 첫날 16일 경기 이천시 H1 클럽 1번 홀에서 유해란 선수가 티샷을 하고 있다. 2026.10.16 안주영 전문기자 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축 뱅골프 바로가기 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 라운드 첫날 16일 경기 이천시 H1 클럽 1번 홀에서 유해란 선수가 티샷을 하고 있다.안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 해당 기사는 어떤 대회의 소식을 다루고 있나요? KLPGA 투어 KPGA 투어