스포츠 골프 아이스버그골프·서울신문 오픈 박성현 ‘퍼팅은 신중하게’ [아이스버그골프·서울신문 오픈] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/golf/iceberggolf/2026/10/16/20261016500148 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-16 14:06 입력 2026-10-16 14:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1일차 경기에서 박성현이 10홀에서 퍼팅을 준비하고 있다. 2026.10.16 이지훈 기자 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축 뱅골프 바로가기 16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1일차 경기에서 박성현이 10홀에서 퍼팅을 준비하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 박성현이 경기를 치른 곳은 어디인가요? 경기 이천시 서울시