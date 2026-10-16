김민선 ‘아이스버그골프·서울신문 오픈 우승을 향해’

약자만 노렸나, ‘인천 흉기난동’ 부상자 8명 중 6명 여성…필로폰 투약한 채 시내버스 운

“장우혁이 가죽장갑 끼고 폭행” 폭로했다가 고소당한 前직원…항소심도 ‘무죄’

“오빠, 더러워!”…화장실 쓴 한국인 절반, 비누 없이 손 씻기 끝낸다

“중국집 함께 간 뒤 숨진 남편” 50대 아내, CCTV에 포착된 행동…‘살인 혐의’ 징역

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

김주연 기자 조선의 중심에서 오늘의 서울까지… ‘종’소리 울리는 ‘길’

김임훈 기자 서울보다 비싼 지방 사용료… 30년 전 조례에 공연 ‘발목’

박소연 기자 ‘영업부 눈치’ 끊는다… 애널리스트 돈줄 떼고 실명 성적표로 승부

글·사진 도쿄 박성국 기자 동백섬 달리며 부산 음식 즐기는 ‘카본화’의 아버지…브렛 스쿨미스터 나이키 총괄 부사장

정연호 기자 “그를 만나면 모두 사라졌다”…13년 만에 드러난 강화도 암매장과 ‘연쇄 실종’의 전말

듣는 그날의 사건현장

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 인간이 빚어낸 ‘로봇의 마음’… 거짓이라 치부할 수 있을까

오경진의 폐허에서 무한으로

도쿄 명희진 특파원 ‘북한 국가’가 왜 나와?…폐막한 日아시안게임 왜 ‘삐걱’댔나

김주연 기자 정원 산책부터 한강빛섬축제, 이색 팝업까지…서울에서 만끽하는 가을

한지은 기자 대미투자부터 미래기금까지…‘논쟁’으로 해법 찾는 오기형

이지 기자 “20년 기다렸는데 얼마 받을지 기준도 없어”…가습기살균제 국가 배상 접수 첫날

박효준·김서호 기자 형평성 논란에 국회 논의 속도…아시안게임 금메달 ‘병역 특례 폐지’ 법안 발의

유규상·이범수 기자 “사람 닮았다고 휴머노이드 아니다… 빠른 상용화, 낙관은 금물”

김지예 기자 나라 위해 재산 내놓은 만석꾼…경제·교육으로 독립운동 ‘밑돌’

유용하 과학전문기자 밤 10시에 라면 한 그릇? 간 힘들게 만든다

박현진 전문기자 프로야구 포스트시즌 업셋의 역사...가장 짜릿했던 업셋 드라마는?

김경두 기자 “배당 늘어도 세금 걱정 덜었다”…‘ISA 2계좌 시대’ 온다

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

백서연 기자 ‘예술·체육요원’ 손질 착수...해외는 최초 EPL 진출 병역연기도 불허

최재헌 기자 AI라는 유령이, 美 선거판을 흔든다

김희리 기자 ‘명태균 게이트’ 줄줄이 대법원행… 尹 부부-오세훈 사건 공통점과 차이점은

세종 강주리 기자 “정장 구두가 민폐?”…공무원 면접 복장 혁신의 역설

유용하 과학전문기자 1㎏당 50유로 ‘황제굴’…350년 전엔 나폴리에선 흔했다

박상준 글·사진 여행작가 작은 요새 맴돌면 상념의 파도는 흰 거품처럼 사라지네

[서동철의 이야기가 있는 옛성] 왜적에 맞선 녹도만호의 충절… 고흥 바다 호령한 기개 [서동철의 이야기가 있는 옛성] / 서동철 논설위원

[열린세상] AI 개발 속도 둘러싼 논란 / 이준한 인천대 정치외교학과 교수

[이병률의 마음 만보] ‘좋은 곳’으로 가겠다는 마음 / 이병률 시인

[기고] 우주산업의 미래, 고흥 가는 철도에 달렸다 / 김황배 남서울대 명예교수

[세종로의 아침] ‘다양한 관점’이라는 착시 / 최여경 문화체육부 선임기자

[서울광장] 모든 정부가 첫 페이지만 ‘실용’이었다 / 홍희경 논설위원

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16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1일차 경기 마운틴 코스에서 김민선7이 이동하고 있다.홍윤기 기자

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