스포츠 골프 아이스버그골프·서울신문 오픈 김민선 ‘아이스버그골프·서울신문 오픈 우승을 향해’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/golf/iceberggolf/2026/10/16/20261016500132 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-10-16 13:18 입력 2026-10-16 13:18 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1일차 경기 마운틴 코스에서 김민선7이 이동하고 있다. 2026.10.16 홍윤기 기자 16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1일차 경기 마운틴 코스에서 김민선7이 이동하고 있다. 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축 뱅골프 바로가기 이미지 확대 16일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 1일차 경기 마운틴 코스에서 김민선7이 샷을 하고 있다. 2026.10.16 홍윤기 기자 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! KLPGA투어 대회가 열린 지역은? 경기 이천시 경기 수원시