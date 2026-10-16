아이스버그골프·서울신문 오픈, 화끈한 장타 대결로 화려한 개막

세줄 요약 총상금 15억원 대회, 이천 H1클럽 개막

김민솔·유현조·유해란 장타 맞대결 주목

서교림·방신실·윤이나도 장타 경쟁 가세

이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞두고 공식연습이 시작된 15일 경기 이천시 H1 클럽에서 선수들이 연습을 하고 있다. 2026.10.15 이지훈 기자

이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞둔 15일 경기 이천시 H1 클럽의 모습. 2026.10.15 이지훈 기자

이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그·서울신문 오픈(총상금 15억원)을 앞둔 국내외 정상급 선수들은 대회 하루 전인 15일 경기 이천시 H1클럽(파72)에서 선전을 다짐하고 있다.

이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞둔 15일 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 열린 대회 공식 기자회견에서 우승 후보로 꼽히는 주요 선수들이 우승을 향한 각오를 밝히고 있다. 왼쪽부터 김민솔, 유현조, 서교림, 박성현, 고진영, 유해란, 윤이나.

이지훈 기자

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 개인 타이틀 경쟁과 시드 유지의 분수령이 될 아이스버그골프·서울신문 오픈(총상금 15억원)이 화끈한 장타 대결로 화려하게 막을 올렸다.경기 이천시 H1클럽(파72)에서는 16일 대회 1라운드가 시작됐다. KLPGA투어 상금랭킹 1위 김민솔, 상금랭킹 4위 유현조, 그리고 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 활약하는 세계랭킹 3위 유해란은 오전 10시57분 1번 홀(파4)에서 나란히 티오프한다.이번 대회에 출전한 108명 가운데 이날 맨 나중에 경기를 시작하는 이들 셋은 각각 KLPGA투어와 LPGA투어에서 눈부신 성과를 낸 간판급 스타 선수들이다.김민솔은 올해 KLPGA투어에서 메이저대회를 포함해 3승을 올려 상금랭킹 1위, 대상 포인트 2위를 달리고 전관왕을 노린다. 유현조는 시즌 2승을 차지하며 상금랭킹과 대상 포인트 모두 4위에 올라 개인 타이틀 경쟁에 막판 변수로 등장했다.유해란은 올해 한국 여자 프로 골프 선수로는 가장 눈부신 활약을 펼치고 있다. LPGA투어 메이저대회에서만 2번 우승했고 KLPGA투어에서도 메이저대회 하이트진로 챔피언십 정상에 올랐다.이들 셋은 장타력과 고품질 아이언샷을 지닌 게 공통점이다.KLPGA투어 장타 부문 2위 김민솔은 자타가 공인하는 장타자이다. 유현조는 드라이버를 거의 쓰지 않으면서도 장타 부문 12위에 올라 있다. 실제 경기에서는 잘 드러내지 않지만 최정상급 장타자로 유명하다. 유해란도 장타를 앞세우지는 않지만 높은 탄도의 장타를 구사한다.KLPGA투어 대회 가운데 가장 전장이 긴 6953야드의 H1클럽에서는 이들이 펼치는 장타쇼가 중요한 관전 포인트가 될 전망이다.오전 10시 46분 1번 홀에서 함께 경기를 시작하는 서교림과 방신실, 윤이나의 장타 대결도 주목받는다. 다승 1위(4승), 대상 포인트 1위 서교림은 KLPGA투어 장타 부문 4위가 말해주듯 손꼽는 장타자다. 방신실은 올해는 장타 부문 7위로 다소 밀렸지만 2024년에는 장타 여왕에 올랐고 작년에는 장타 부문 2위를 차지한 KLPGA투어 간판 장타자로 꼽힌다.윤이나도 2022년 KLPGA투어 장타 1위에 올랐고 2024년에도 2위에 오르는 등 장타력에서는 누구에게도 뒤지지 않는다.이들 6명은 장타자의 전유물이나 다름없는 스핀량이 많고 탄도가 높은 아이언 샷을 구사하기에 H1클럽의 밀도가 높고 단단한 그린 공략에도 유리하다.이번 시즌 개인 타이틀 전관왕을 놓고 뜨거운 경쟁을 펼치는 김민솔과 서교림은 같은 조는 아니지만 바로 앞뒤에서 벌이는 기세 싸움도 첫날부터 큰 관심을 끈다. 총상금이 15억원이고 우승 상금이 2억 7000만원에 이르는 아이스버그골프·서울신문 오픈은 막바지에 이른 상금왕과 대상 경쟁에서 결정적인 변수가 될 전망이다.두 부문 모두 간발의 차이로 앞서거니 뒤서거니 각축전을 벌이고 있는 김민솔과 서교림은 굳히기 또는 뒤집기가 모두 가능하다.상금과 대상 모두 3위를 달리는 김민선과 두 부문 모두 4위인 유현조는 마지막 불씨를 살리겠다는 각오로 나섰다.이 대회에서는 또 내년 시드를 주는 상금랭킹 60위까지 순위가 사실상 거의 확정될 것으로 보인다. 50위 후반에서 60위 밖 선수들의 스퍼트도 관심사다.권훈 전문기자·박성국 기자