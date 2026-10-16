선수 응원 현수막… “커피도 쏩니다”

이미지 확대 선수 응원 현수막 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞둔 15일 경기 이천시 H1 클럽 인근 도로에 선수들을 응원하는 다양한 현수막이 걸려 있다.

박성국 기자

이미지 확대 15일 은퇴를 발표한 이정민을 응원하기 위해 친구들이 대회장으로 보낸 커피차 모습.

박성국 기자

2026-10-16 B6면

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞둔 15일 경기 이천시 H1 클럽 인근 도로에 선수들을 응원하는 다양한 현수막이 걸려 있다. 아래 사진은 이날 은퇴를 발표한 이정민을 응원하기 위해 친구들이 대회장으로 보낸 커피차 모습.박성국 기자