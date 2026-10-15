KLPGA 아이스버그골프·서울신문 오픈 공식 기자회견

이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞둔 15일 경기 이천시 H1 클럽에서 선수들이 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 서교림, 고진영, 유해란, 김민솔, 윤이나, 박성현, 유현조. 2026.10.15 이지훈 기자

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한국여자프로골프(KLPGA) 투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개막을 하루 앞둔 15일 경기 이천시 H1 클럽에서 선수들이 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 서교림, 고진영, 유해란, 김민솔, 윤이나, 박성현, 유현조.이지훈 기자